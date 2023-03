La venticinquesima puntata

Chiuso il ritiro di Girona, il Palermo pensa al Parma ed inizia il rush finale del campionato di serie B.

Una corsa che può portare i rosanero in alto. Del resto gli obiettivi della squadra, come dichiarato dal tecnico Eugenio Corini e dai giocatori, sono cambiati.

Adesso si parla apertamente di play off. E sabato 1 aprile ci sarà subito uno scontro importante a Parma con la squadra dell’ex Franco Vasquez.

Questo ed altri argomenti nella venticinquesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà in onda lunedì 27 marzo alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Fiducia nei propri mezzi

Il Palermo grazie anche allo scoppiettante 5-2 sul Modena prima della pausa è in fiducia. La squadra è ottava e non perde da 6 partite. Una squadra che ha numeri in crescita e giocatori che si sono sbloccati come Tutino e Vido oltre ad alcune conferme: Soleri su tutti.

Inoltre, gli infortunati stanno recuperando. Non è ancora dato sapere se il bomber Brunori possa rientrare per la sfida col Parma ma a Girona ha ripreso a lavorare di buona lena. Tuttavia, dopo quanto visto nell’ultima partita di campionato prima della pausa, c’è moderato ottimismo. Nella prima gara senza il bomber il Palermo ha segnato 5 volte in 90 minuti. E lo ha fatto anche con alcuni neoarrivati. Dalla furbizia di Verre al suo secondo centro in rosanero, alla rete di Aurelio che ultimamente ha vinto il ballottaggio con Masciangelo per sostituire l’acciaccato Sala.

Col Parma match della verità

Chiaramente col Parma sarà match della verità. L’ambiente è carico e Corini ha già catechizzato i suoi. Se il Palermo dovesse uscire indenne dal Tardini sarebbe un segnale importante non solo per la squadra ma lo sarebbe a tutto il campionato.