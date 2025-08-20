Allo Stand Florio, esplosione di libertà con Giulia Mei con il suo live “Io della musica non ci ho capito niente”, venerdì 22 agosto alle 21,30. Per la rassegna musicale, “Roots sessions” ideata e curata da Alessandra Salerno per la kermesse “Summer edition 2025”, promossa ed organizzata dallo Stand Florio, contemporary hub sulla costa sud occidentale di Palermo, Giulia Mei, cantautrice e pianista palermitana, tornata in Sicilia tra la sua gente, dopo i successi internazionali, per riconnettersi con le sue radici. “Io della musica non ci ho capito nienete”, è il titolo del suo album pubblicato a marzo che dà il nome al suo summer tour che mescola pianoforte, beatbox(ovvero l’arte di usare la bocca per ottenere suoni) synth e percussioni in un crogiolo di sensazioni fuori dagli schemi. Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico/barocco e musica elettronica. Per restituire questa estetica anche dal vivo, Giulia (piano, voce e synth) porterà sul palco le canzoni del nuovo disco con una formazione in trio particolare, composta da Luca Zeverini in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing (loopstation e synth) e Dario Marchetti, alle drums e al synth. Il live è pensato come un flusso di coscienza, una narrazione ricca anche di brani strumentali che accompagnano la strada tra una canzone e l’altra, tra uno stato d’animo e l’altro, tra il minimal e il casino più totale. Non mancherà, il suo pezzo cult ” Bandiera” , inno alla libertà delle donne, che ha conquistato la giuria di X Factor 2024 ed in poco tempo ha superato il traguardo di oltre due milioni di ascolti. Una serata da vivere sul flusso delle emozioni allo Stand Florio, il luogo ideale per una cena al ristorante guidato dallo chef Giuseppe Cusimano con la sua cucina siciliana d’autore, o anche per un cocktail o un aperitivo tra la frescura del giardino e la brezza marina. Aperto dal martedi alla domenica dalle 19, 00 in poi, con ampia possibilità di parcheggio, lo Stand Florio è il simbolo iconico di bellezza e di raffinatezza di una Palermo “altra”, fuori dal caos cittadino.

Il biglietto dello spettacolo, al costo di 15 euro, è acquistabile sul sito https://www.standflorio.it/calendario-appuntamenti/ , sezione appuntamenti Calendario Eventi Stand Florio oppure sarà possibile farlo direttamente in biglietteria dello Stand Florio (via Messina Marine, 40 ), la sera dello spettacolo. Info al 351 5702022 o inviare email a eventi@standflorio.it

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine, 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: Giulia Mei

Prezzo: 15.00

