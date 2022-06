Anche il leader del M5S, Giuseppe Conte, farà tappa a Palermo per la chiusura della campagna elettorale per le amministrative. Il 12 giugno il capoluogo siciliano è chiamato al voto e il Presidente del Movimento 5 Stelle non ha voluto far mancare il suo supporto ad una piazza importante come quella di Palermo.

Lunedì e martedì a Palermo

Conte starà in città due giorni nei quali incontrerà, oltre ai candidati della lista M5S e al candidato sindaco della coalizione progressista Franco Miceli, anche cittadini ed esponenti del mondo civico e dell’imprenditoria. Lunedì 6 giugno atterrerà da Roma in mattinata per poi spostarsi alle 12.00 a Barcarello, vicino Sferracavallo, dove incontrerà le associazioni del luogo all’altezza di via Tritone-Via Barcarello.

Dopo questo appuntamento, è previsto il primo incontro con Franco Miceli e le donne e gli uomini della lista cinquestelle candidati al comune e alle circoscrizioni. Al termine del pranzo, dalla borgata marinara Giuseppe Conte si sposterà in piazza Ruggero Settimo, di fronte al Teatro Politeama, dove l’ex premier incontrerà i lavoratori ex Alitalia-Almaviva. Alle 16.30 ci si sposterà in seconda circoscrizione, alla Casa Museo di Padre Pino Puglisi e alle 17.30 ci sarà un incontro con la cittadinanza in seconda circoscrizione, nei pressi di piazzetta Anita Garibaldi.

Martedì 7 giugno Giuseppe Conte alle 10.00 sarà in piazza Borgo Vecchio e alle 11.00 si recherà al mercato storico di Ballaró (ingresso lato Porta S. Agata). Dopo pranzo, alle 16.30 il Presidente del M5S incontrerà i cittadini alla villetta Peppino Impastato a San Giovanni Apostolo (ex Cep). La due giorni di Giuseppe Conte si chiuderà martedì con il dibattito intitolato “Mafia e politica”, nell’ambito della scuola di formazione del Movimento 5 Stelle, incentrato sulla lotta alla mafia che si terrà a Villa Filippina alle 21.00, con ospiti Umberto Santino, Presidente del Centro siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato” e Roberto Scarpinato, già Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo.

Ecco il programma

Lunedì 6 giugno

– Ore 12:00 – Lungomare Barcarello (incrocio via Tritone-via Barcarello)

– Ore 13:00 Pranzo con Franco Miceli, candidati M5S e parlamentari Palermo

– Ore 15:30 Piazza Ruggero Settimo (di fronte Teatro Politeama), incontro con lavoratori ex Alitalia-Almaviva

– Ore 16:30 Visita alla Casa Museo di Padre Pino Puglisi

– Ore 17:30 Incontro con cittadini a Piazzetta Anita Garibaldi (Sperone)

Martedì 7 giugno

– Ore 10:00 in piazza a Borgo Vecchio

– Ore 11:00 Passeggiata mercato storico Ballarò (ingresso lato Porta S. Agata)

– Ore 13:30 Pranzo in locale “Moltivolti”

– Ore 16:30 Incontro coi cittadini alla villetta Peppino Impastato (CEP)

– Ore 21:00 Dibattito su “Mafia e politica” a Villa Filippina.