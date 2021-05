Italia viva chiede il dissequestro

dopo il colpi di mitragliatrice L’appello del comandante per il dissequestro dell’imbarcazione

Italia Viva presenta emendamento al dl Sostegni per sostenere la famiglia

Giuseppe Giacalone, comandante del peschereccio Aliseo, che il 6 maggio ha subito un attacco dalle motovedette libiche con 81 colpi scaricati contro l’imbarcazione mazarese, durante la Primavera delle idee lo aveva anticipato: se non gli avessero consegnato il peschereccio, sequestrato per accertamenti, si sarebbe incatenato davanti la Capitaneria.

Il racconto del pescatore

“La mia barca è sotto sequestro da oltre sette giorni per le indagini, ma io devo dare da vivere a sette persone che sono con me: oltre al danno ricevuto sto subendo anche la beffa. Se domani non libereranno il mio peschereccio andrò a incatenarmi davanti alla capitaneria di porto”. Queste le parole del pescatore mazarese, comandante del peschereccio di Mazara del Vallo “Aliseo”.

Un emendamento al Dl Sostegni

A intervenire sul caso dell’imbarcazione sequestrata è il senatore di Italia Viva Davide Faraone. “Quest’uomo e questa famiglia non può essere lasciata sola, tornare in mare è questione di sostentamento e di dignità del lavoro”. Faraone ha annunciato anche un emendamento al Decreto Sostegni per garantire le risorse perse per le mancate giornate di pesca.

“Italia Viva – afferma il presidente dei senatori Davide Faraone – chiede alle autorità competenti che il peschereccio venga immediatamente dissequestrato, la necessità di tornare in mare a pescare, nonostante la paura, è dettata dall’unica volontà di sfamare la propria famiglia e quella dei marittimi a bordo. La paura della navigazione – conclude Faraone – e adesso anche il mezzo sequestrato contribuisco a creare ulteriori difficoltà a una famiglia già segnata dagli eventi, non possiamo lasciarli soli”.