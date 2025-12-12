Una serata dedicata a tre secoli di musica, interpretati dalla forza di una voce femminile, dal sound evocativo dell’armonica e del suono avvolgente del violoncello. È l’esperienza artistica che proporranno l’armonicista Giuseppe Milici e la cantante Giuliana Di Liberto, con Antonino Saladino, il 14 dicembre alle 19:30 nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (chiesa Madre) in piazza Madrice a Bagheria.

Ad accompagnarli sul palco ci sarà l’Antonio Zarcone Quartet, per un viaggio sonoro che attraversa epoche, stili e sensibilità musicali.

In programma un repertorio che spazia da Johann Sebastian Bach ai grandi autori del Novecento, con un tributo speciale al maestro Ennio Morricone e una selezione di celebre musica natalizia rivisitata.

L’evento, patrocinato dal Rotary Club di Bagheria, è aperto al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Luogo: chiesa Madre di Bagheria

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:30

Artista: Giuseppe Milici e Giuliana Di Liberto quartet

Prezzo: 0.00

