Premiati anche gli Alfieri del Lavoro

Sono state consegnate ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le onorificenze ai nuovi Cavalieri del lavoro che erano stati nominati a fine maggio. Nella stessa cerimonia sono stati premiati anche gli Alfieri del lavoro, gli studenti superiori con la media migliore.

Chi sono i Cavalieri del lavoro

Tra i nuovi Cavalieri ci sono due siciliani. Il presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello fondatore e presidente della Omer di Carini, che produce elementi per carrozze ferroviarie. Carmelo Giuffrè fondatore della Irritec azienda di Milazzo che produce componenti per i sistemi d’irrigazione. Omer è stata quotata in borsa a Milano e nell’ultima semestrale e ha fatto registrare un valore della produzione di oltre 31 milioni di euro, in crescita del 4% sullo stesso periodo dello scorso anno. Irritec, ha stabilimenti produttivi sparsi nel mondo ed esporta in 5 continenti.

Insignito il palermitano Giuseppe Russello

Giuseppe Russello è palermitano ed ha 60 anni. Oltre a essere presidente di Sicindustria Palermo, è presidente e amministratore delegato di Omer Spa, da lui fondata nel 1990 con 10 dipendenti come ditta produttrice di componenti per veicoli su gomma e oggi attiva nella progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico. L’azienda ha uno stabilimento a Carini di 80 mila mq, per la produzione di carpenteria e finitura per il mercato europeo e per i mercati diversi da quello nord-americano e uno negli Stati Uniti di 3 mila mq, specializzato nei processi di lavorazione e assemblaggio di prodotti. Inoltre, è fornitore di Trenitalia, Alstom-Bombardier, Hitachi, Siemens e Stadler. Il 60% del fatturato arriva dall’export.

Nella lista il messinese Carmelo Giuffrè

Carmelo Giuffrè, imprenditore di Capo d’Orlando, classe 1948, è fondatore e presidente di Irritec Spa, nata nel 1974 come piccola impresa per la produzione di avvolgibili in Pvc con soli 18 dipendenti. Oggi con il 70% di fatturato che arriva dalle esportazioni, è una realtà attiva a livello mondiale nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi d’irrigazione sostenibile per i settori agricolo e residenziale. Tra i suoi punti di forza, dopo investimenti nella ricerca, c’è la produzione d’impianti ad “ali gocciolanti” per il risparmio e l’ottimizzazione delle risorse idriche. Oggi Irritec, che opera con 14 stabilimenti e sedi commerciali in Italia a Capo d’Orlando e in Algeria, Brasile, Cile, Germania, Messico, Senegal, Spagna, Stati Uniti e Perù, conta circa 30 brevetti e distribuisce i propri prodotti in oltre 100 paesi.

Due Alfieri del Lavoro siciliani

Sono stati anche premiati gli Alfieri del Lavoro, Adelaide Librizzi da Messina e Luigi Ingala da Enna. La prima studia all’Università di Messina tecnologia farmaceutiche, il secondo si è trasferito a Milazzo dove si è iscritto al Politecnico e studia ingegneria.

“Danno forza all’economia”

Mattarella, nel corso della cerimonia, ha sottolineato il ruolo dei Cavalieri del lavoro che “con il loro impegno danno forza alla nostra economia è la nostra società contribuendo alla crescita civile del suo prestigio nel mondo con l’innovazione di cui sono protagonisti con e con i posti di lavoro creati”.

“Esempio virtuoso d’imprenditoria”

“Giuseppe Russello – ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -, appena insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, e la sua azienda rappresentano un esempio virtuoso d’imprenditoria che negli anni è riuscita a espandersi, puntando sull’innovazione e diventando una realtà consolidata nella produzione di componentistica ferroviaria. Al presidente di Sicindustria Palermo e ai suoi dipendenti i complimenti dell’Amministrazione comunale per il riconoscimento ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha nominato Cavaliere del Lavoro anche un altro imprenditore siciliano, Carmelo Giuffrè, altro valore aggiunto del mondo dell’impresa nell’Isola”.