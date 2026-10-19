I due si erano spostati nel 2010

È morto all’improvviso, nel fine settimana, il marito di Giusina Battaglia, la giornalista e cuoca palermitana che da alcune stagioni fa parte del cast di «È sempre mezzogiorno». L’annuncio l’ha dato Antonella Clerici in apertura della puntata di oggi, lunedì 19 ottobre, in onda su Rai1, prima ancora delle ricette.

L’annuncio di Antonella Clerici

La conduttrice ha spiegato al pubblico perché voleva condividere la notizia: «Una notizia che riguarda tutti noi e che però non è una bella notizia. Noi siamo una famiglia e quindi tutto quello che ci succede ve lo raccontiamo, anche perché voi vi affezionate ai personaggi che appartengono a questa famiglia».

Poi il messaggio diretto alla cuoca: «Vogliamo mandare un grandissimo abbraccio alla nostra Giusina, la nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un gravissimo lutto», ha detto Clerici. «È mancato all’improvviso suo marito e quindi il pensiero va a lei e ai suoi due gemellini che hanno soltanto 10 anni. Giusina, ti vogliamo bene».

E infine l’invito, senza fretta: «Quando te la senti, noi ti aspettiamo e cercheremo di starti più vicino possibile».

In studio non è stato aggiunto altro sulle cause della morte.

Chi era Sergio, il marito di Giusina Battaglia

Sergio, ex cameraman, aveva sposato Giusina Battaglia nel 2010. Nel 2016 la coppia aveva avuto due gemelli. Il suo nome è legato anche alla nascita del personaggio televisivo della moglie. Durante il lockdown del 2020 era stato lui a girare i primi video delle ricette preparate nella cucina di casa e poi pubblicate sui social.

Quei video avevano attirato l’attenzione di Food Network. Infatti, il 2 maggio 2020 è andata in onda la prima puntata di «Giusina in cucina», con lei ai fornelli e il marito a seguire le riprese.

Giusina Battaglia, da Palermo a Milano

Giusina Battaglia è nata a Palermo nel 1976: ha cominciato la carriera da giornalista a Milano, dove vive dal 2005. Lì ha lavorato nella comunicazione e negli uffici stampa, seguendo tra gli altri Benedetta Parodi, Antonino Cannavacciuolo e Ficarra e Picone.

Dopo il successo dei video social e del programma su Food Network, è diventata una presenza fissa di «È sempre mezzogiorno», il programma di mezzogiorno di Rai1 condotto da Antonella Clerici.