I telefonini nel reparto di alta sicurezza

“Gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Trapani nel reparto di alta sicurezza hanno trovato e sequestrato due cellulari”. Lo comunica Rocco Salvatore Parrinello, segretario provinciale Sinappe di Trapani,

“Le donne e gli uomini del corpo sono quotidianamente impegnati nell’attività di contrasto all’introduzione di telefoni cellulari ed alla diffusione della droga nei penitenziari per adulti e minori – aggiunge Parrinello – e nonostante l’inasprimento delle pene per ingresso e detenzione illecita di telefonini nelle carceri il fenomeno non sembra ancora attenuarsi.

Vanno adottate soluzioni drastiche come la schermatura delle sezioni detentive, delle celle e degli spazi nei quali sono presenti detenuti, all’uso dei telefoni cellulari e degli smartphone”.