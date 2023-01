L’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo ha incontrato gli orafi siciliani, alla Fiera internazionale “Vicenzaoro”. La manifestazione si tiene da venerdì 20 a lunedì 24 gennaio nel quartiere fieristico della città veneta ed è il primo show dell’anno, in cui la community orafa-gioielliera può scoprire le ultime proposte, esplorare stili e design e incontrare gli artigiani più all’avanguardia.

Sono 15 le imprese dell’Isola a partecipare alla settantesima edizione, nell’ambito dell’esposizione collettiva finanziata dall’assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, nell’ambito dell’azione 3.4.1. del Po Fesr Sicilia 2014-2020 – Progetti di promozione dell’export.

“La Sicilia vanta una straordinaria tradizione legata alla gioielleria e alla lavorazione dei materiali e delle pietre più preziose. L’evento internazionale è considerato un vero e proprio “Business Hub” per il settore, in cui promuovere l’incontro tra gli attori più autorevoli del comparto orafo e della gioielleria. Un momento di incontro e di confronto strategico per l’intera filiera. La Regione Siciliana conferma ancora una volta conferma il suo ruolo di catalizzatore di business, innovazione, formazione al fianco, ancora una volta, delle aziende e dei distretti orafi”. Afferma l’assessore Edy Tamajo.

Le parole di Schifani

“L’evento rappresenta un’occasione importante per esportare le eccellenze dell’artigianato orafo siciliano all’estero e intercettare nuovi mercati – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – Il governo regionale punta all’internazionalizzazione e rimane saldamente al fianco delle aziende, in questa fase delicata di rincaro dei costi, attraverso vari incentivi e misure di sostegno».

Le aziende a Vicenza

Queste le 15 realtà siciliane ammesse, a fronte delle 17 istanze pervenute all’Avviso di manifestazione di interesse lanciato dal dipartimento lo scorso 14 dicembre: Roberto Intorre (Palermo), Izzo Carlo Jewelery (Siracusa), Icudal di Valeria Gurgone (Marsala), Franco Padiglione Gioielli (Palermo), Marco Cuppari Jewels (Palermo), Oroscultura di Giuliana Di Franco (Leonforte), Bellia Preziosi (Riesi), Krea di Bassetta Giuseppa (Scordia), Lidia Lucchese Gioielli (Alcamo), Guiodo Conti – Creazioni Conti (Sciacca), Chines di Bonaccorsi dal 1920 (Catania), Maria Marela Salvador (Barcellona Pozzo di Gotto), Selavy’ (Catania), SulMa. (Giarre), A. Bonaccorsi (Aci Catena).