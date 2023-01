ore difficili a Palermo

Brucia quasi da una settimana ancora il garage della nave traghetto della Gnv Superba dove ci sono oltre un centinaio di mezzi. Il vento che sta sferzando il capoluogo sta alimentando le fiamme che di volta in volta sembrano essere soffocate per poi riprendere vita. Un lavoro di certo non facile per le decine di vigili del fuoco impegnati nell’incendio all’interno della nave.

Vigili del fuoco impegnati da 5 giorni

Da cinque giorni i vigili del fuoco impegnati nel porto di Palermo per le lunghe operazioni di spegnimento dell’incendio a bordo del traghetto Palermo-Napoli. L’incendio risulta spento ai ponti superiori mentre continuano le operazioni di monitoraggio delle temperature sull’intera imbarcazione.



















Il lavoro difficile dei vigili del fuoco

Così continuano a lavorare i vigili del fuoco nella nave “Superba” tra mille difficoltà e oggi ci si è messo anche il vento che soffia forte in tutta la provincia di Palermo. Da sabato il traghetto si trova nella banchina Santa Lucia in preda ad un vasto incendio scoppiato all’interno. Fino a ieri i pompieri non erano riusciti ad entrare definitivamente nel garage perché la temperatura era ancora alta e in questi giorni si sono verificati ancora nuovi focolai. I mezzi sono carichi di materiale, di carburante e le vernici. Il vento oggi ha innescato nuovi roghi.

Allarme non ancora rientrato

Una miscela che crea ancora allerta all’interno della nave della Ngv. La zona del garage è anche allagata nonostante l’intervento della compagnia che da qualche giorno ha iniziato le attività con le idrovore per svuotare la stiva. Le attività proseguiranno ancora. Serve ancora qualche giorno prima di potere intervenire completamente nel traghetto e metterlo in sicurezza. Poi sarà la volta dalla conta dei danni che si preannunciano ingenti.