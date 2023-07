Goletta Verde approda in Sicilia, a Palermo, per la settima tappa della 37° edizione della storica campagna di Legambiente che ogni anno naviga il periplo dell’Italia per denunciare tra gli altri temi, la mala depurazione, l’abusivismo edilizio, l’erosione delle coste; per difendere il mare e la sua biodiversità; per promuovere politiche energetiche sostenibili come l’eolico offshore.

Goletta Verde è realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia.

La tappa ricca di eventi

Una tappa ricca di eventi, che toccheranno temi molto cari all’associazione. Si comincia lunedì 17 luglio, con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio svolto lungo le coste siciliane. Appuntamento alle 10.30 presso il Circolo Canottieri di Palermo. Alle 18 durante le visite in barca sarà presentato documentario prodotto da Legambiente nell’ambito del progetto Life Delfi sul rapporto tra pescatori e tutela dei delfini.

In occasione del lancio del dossier La piaga dell’abusivismo edilizio in Sicilia, martedì 18 luglio l’equipaggio di Goletta Verde sarà impegnato in una navigazione verso Aspra per chiedere l’abbattimento dell’ecomostro e puntare i riflettori sulla necessità di una corretta gestione del demanio marittimo in Sicilia.

Molte le attività dedicate ai più piccoli e alle più piccole: i laboratori didattici, realizzati grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife, durante i quali i volontari e le volontarie di Goletta Verde racconteranno qualcosa di curioso sugli squali. In occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio il 19 luglio, a bordo di Goletta Verde si svolgerà il laboratorio di educazione ambientale sul tema delle ecomafie Le regole del gioco.

Il programma di Goletta verde in Sicilia

Lunedì 17 luglio a Palermo

Ore 10.30 | Presso il Circolo Canottieri di Palermo, porticciolo turistico della Cala

Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde in Sicilia

Intervengono

Giuseppe Alfieri, Presidente Legambiente Sicilia

Alice De Marco, Portavoce di Goletta Verde

Maurizio Arcidiacono, Responsabile CONOU Coordinamento Area Nord-Ovest

I giornalisti per accreditarsi dovranno inviare un’e-mail a golettaverde@legambiente.it

Ore 17 A bordo di Goletta Verde ormeggiata presso il Circolo Canottieri di Palermo, porticciolo turistico della Cala

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. I laboratori sono gratuiti e a numero chiuso, necessaria conferma di prenotazione all’indirizzo regionale@legambientesicilia.it.

Ore 18.00 Visite a bordo di Goletta Verde ormeggiata presso il Circolo Canottieri di Palermo, porticciolo turistico della Cala

Proiezione in anteprima del documentario prodotto da Legambiente nell’ambito del progetto Life DELFI sul rapporto tra pescatori e tutela dei delfini.

Martedì 18 luglio a Palermo

L’equipaggio di Goletta Verde sarà impegnato in una navigazione verso Aspra per chiedere l’abbattimento dell’ecomostro e puntare i riflettori sulla necessità di una corretta gestione del demanio marittimo in Sicilia, in concomitanza del lancio del dossier La piaga dell’abusivismo edilizio in Sicilia.

Mercoledì 19 luglio a Palermo

Ore 10.00 | Laboratori a bordo di Goletta Verde ormeggiata presso il Circolo Canottieri di Palermo, porticciolo turistico della Cala

“Le regole del gioco” – laboratorio di educazione ambientale sul tema delle ecomafie a bordo di Goletta Verde

In occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, Goletta Verde ricorda Paolo Borsellino e tutte le vittime innocenti uccise dalla mafia. A numero chiuso, necessaria conferma di prenotazione all’indirizzo regionale@legambientesicilia.it.

Giovedì 20 luglio a Messina

Ore 10.30 | Lido Horcynus Orca, Capo Peloro (Me)

Azione “No Ponte” al passaggio di Goletta Verde nello Stretto di Messina

Ore 11.00 | Lido Horcynus Orca, Capo Peloro (Me)

Conferenza stampa “No Ponte sullo Stretto”

Intervengono

Vanessa Rosano, Direttrice Legambiente Sicilia

Alice De Marco, Portavoce di Goletta Verde

Stefano Ciafani, Presidente Legambiente Nazionale

Cinzia Oliva, Presidente Circolo Legambiente Messina

Enzo Colavecchio, Presidente Circolo Legambiente dei Peloritani

