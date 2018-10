La posizione del senatore Pd

“Il governo azzera i fondi per le tv locali. Spariranno tantissime emittenti private, verranno licenziati giornalisti, operatori e tanti lavoratori. Ma soprattutto verrà meno una informazione libera e plurale, vicina ai territori. Noi ci opporremo e nei prossimi giorni incontreremo queste realtà per contrastare questo ennesimo attacco alla libertà”. Così su Facebook il senatore Davide Faraone, capogruppo del Pd in Commissione di Vigilanza Rai.