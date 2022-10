C’è l’accordo per la nascita del nuovo governo guidato da Giorgia meloni. L’elenco dei ministri è pronto, le forze politiche hanno trovato la quadra, mancano ormai solo gli ultimi dettagli per presentare l’ipotesi di esecutivo.

Rientrato il caso Ronzulli

E’ rientrato il caso Ronzulli ed anche le tensioni fra Forza Italia e Fratelli d’Italia sono state accantonate. Il nuovo governo, per il quale manca davvero poco, vedrà un ministro siciliano ed almeno un sottosegretario di peso.

Nello Musumeci sottosegretario alla Presidenza

Nello Musumeci non sarà Ministro ma è al ballottaggio con Fazzolari per ricoprire l’incarico d Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio probabilmente con la medesima delega che guarda al Sud. Non ci sarà, infatti, un Ministro del Sud. L’ultimo passaggio per l’ex presidente della Regione Siciliana non è ancora stato consumato e il suo nome non risulta ancora nell’elenco informale che circola fra gli addetti ai lavori ma i bene informati lo danno per più che possibile.

Adolfo Urso il Ministro siciliano

Un ministero toccherà al siciliano Adolfo Urso il cui nome era stato anche fra i papabili quale presidente della Regione anche se l’eventualità era remota

Ecco la squadra dei ministri al completo

Giorgia Meloni (FdI)- Presidente del Consiglio

Giovan Battista Fazzolari (FdI) o Nello Musumeci (FdI) – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (probabile delega al Sud)

Matteo Salvini (Lega) – Vice Premier e Ministro per le Infrastrutture

Antonio Tajani (Fi) – Vice Premier e Ministro agli Esteri

Giancarlo Giorgietti (Lega) – Ministro dell’Economia

Guido Crosetto (FdI) – Ministro allo Sviluppo Economico

Gilberto Pichetto Fratin (Fi) – Ministro alla transizione ecologica

Adolfo Urso (FdI) – Ministro alla Difesa

Matteo Piantedosi (Lega) – Ministro agli interni

Carlo Nordio (FdI) – Ministro alla Giustizia

Marina Elvira Calderone(FdI) – Ministro al lavoro

Francesco Rocca (FdI) – Ministro per la Salute

Giuseppe Valditara (FdI) – Ministro per l’Istruzione

Anna Maria Bernini (Fi) – Ministro per l’Università e la ricerca scientifica

Giordano Bruno Guerri (FdI) – Ministro per la Cultura

Alessandro Cattaneo (Fi) – Ministro per la Pubblica Amministrazione

Gian Marco Centinaio (Lega) – Ministro all’Agricoltura

Elisabetta Casellati (Fi) – Ministro per le riforme

Roberto Calderoli (Lega) – Ministro per gli Affari Regionali

Raffaele Fitto (FdI) – Ministro per gli Affari Europei

Simona Baldassarre (Lega) – Ministro per la Disabilità

Chiara Colosimo (FdI) – Ministro per la Gioventù e lo Sport

Maurizio Lupi (NcI) – Rapporti con il Parlamento