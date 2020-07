E’ tutto del centrodestra il podio della governance poll 2020 del Sole 24 ore (Noto sondaggi) per quanto riguarda i governatori italiani. Poche sorprese in questo sondaggio rispetto a quello dei sindaci che mostra una classifica stravolta, almeno per i siciliani.

Sulla classifica delle Regioni, l’indicazione più evidente che viene dal sondaggio è l’en plein del centrodestra con i quattro governatori più popolari d’Italia: subito dopo Zaia, infatti, si piazzano Massimiliano Fedriga (Friuli V.G., Lega, 59,8%), Donatella Tesei (Umbria, Lega, 57,5%) e Jole Santelli (Calabria, Forza Italia, 57,5%). Al quinto posto, con consensi in crescita rispetto al giorno delle elezioni (dal 51,4 al 54%), si classifica il primo governatore del centrosinistra, quello dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Il progresso più significativo è quello di Giovanni Toti in Liguria (dal 34,4 al 48%), mentre gli arretramenti più vistosi sono accusati da Michele Emiliano in Puglia (dal 47,1 al 40%) e Attilio Fontana in Lombardia (da 49,7 a 45,3%), quest’ultimo abbastanza prevedibile viste le polemiche sulla gestione dell’emergenza covid19

All’ultimo posto nel Governance Poll delle Regioni c’è il governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, la cui performance è praticamente allineata al risultato – poco più del 30%, il più basso tra i governatori – ottenuto il giorno delle elezioni.

Per quel che riguarda Nello Musumeci la sua è una comoda dodicesima posizione che conferma come abbia, ormai da tempo, abbandonato l’ultima piazza dove era relegato il governatore siciliani fin dai tempi di Rosario Crocetta. La crescita di Musumeci è evidente anche se è ancora ben lontano dalle posizioni elevate dei suoi colleghi del centrodestra. Il consenso di Musumeci aumenta di 13,3 punti rispetto all’anno scorso ma aumenta di 6 punti anche rispetto alle elezioni del 2017. E’ il terzo presidente di regione per aumento del consenso rispetto al giorno delle elezioni. Si attesta ad un gradimento del 45,8% al dodicesimo posti, un gradino sopra rispetto Attilio Fontana, il governatore lombardo che è sceso al 45,3% perdendo 4,4 punti percentuali.

Bisogna sottolineare, però, che dietro ci sono soltanto governatori di regioni di piccole dimensioni ad eccezione di Puglia e Lazio con Emiliano e Zingaretti che si guadagnano la coda della classifica