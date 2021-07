In pochi minuti le piazze inondate dal tricolore

Grande festa sino a notte inoltrata anche nel cuore del centro storico a Palermo per la vittoria dell’Italia contro la Spagna, che vale per gli azzurri la qualificazione alla finalissima di domenica prossima. Le piazze prospicienti i teatri “Massimo” e “Politeama” sono rimaste per ore letteralmente intasate da auto impazzite e tifosi “colorati” per festeggiare l’impresa della nazionale.



A conclusione della lotteria dei rigori chiusa per 5-3 in favore dell’Italia, dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sull’1-1, in pochissimi minuti nelle strade del centro si sono riversati in migliaia, chi a piedi e chi con auto, motorini o biciclette. Tra parrucche, trucchi e bandiere tricolori è stato un vero e proprio tripudio. A mescolarsi i clacson di auto e i suoni delle tipiche trombette da stadio che hanno certamente reso più difficile il sonno ai residenti. Ma per queste occasioni la notte di “schiamazzi” può anche essere concessa.

I festeggiamenti più bizzarri

C’è stato chi ha festeggiato dentro l’auto, chi invece ha preferito salire in piedi sulla cappotta dell’auto o sulla sella del motorino per gridare a squarciagola la propria felicità. In lontananza si è sentito anche qualche fuoco d’artificio o lanci di petardi.

Un urlo liberatorio di gioia

I tifosi avevano trattenuto il fiato per la tensione di una partita a lungo in bilico. Il tutto si è poi consumato con l’esplosione all’unisono in un urlo liberatorio al momento del rigore decisivo di Jorginho. Una gioia incontenibile dovuta anche al fatto che ad essere stata affrontata è stata una Spagna oggettivamente superiore nel gioco. Per la nazionale azzurra continua il sogno e soprattutto l’incredibile striscia di imbattibilità: l’Italia non perde una gara dal 10 settembre 2018, 1-0 col Portogallo: con quella di ieri sono 33 partite senza sconfitte, con una serie in corso di 14 vinte di seguito.