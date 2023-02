Via libera a due anni dal respingimento

Passa in Consiglio Comunale la variante al PRUSST che consentirà di completare le opere sull’area dell’ex Grande Migliore di Palermo. Una delibera respinta due anni fà da Sala delle Lapidi e che oggi invece trova il via libera. Atto votato all’unanimità dei presenti (21) e che consentirà di completare i lavori per realizzare due parcheggi, uno sotterraneo in via Buzzanca e l’altro in superficie in via Mandalà; nonchè la passerella di collegamento e il rifacimento dell’area commerciale. Opere in stato avanzato di costruzione, ad oggi incomplete, e che aumenteranno l’appeal di un bene al momento senza un futuro e compratori interessati.

Polemiche in aula

Una seduta contraddistinta da numerose polemiche. La mattinata non è iniziata infatti sotto i migliori auspici, con l’accantonamento della delibera relativa alla regolamentazione dei sistemi di videosorveglianza. Tema sul quale il gruppo del Partito Democratico ha attaccato la maggioranza. “Probabilmente gli equilibri delle partecipate distolgono i consiglieri comunali dal ruolo conferito dai cittadini. Intanto il consiglio ad otto mesi dal voto è paralizzato”. Animi caldi, raffredati da una sospensione di un quarto d’ora chiesta dai banchi del centrodestra. Lavori d’aula proseguiti poi sulla delibera relativa all’ex Grande Migliore. Non sono mancate, anche in questo caso, le polemiche. Fra i più critici l’esponente di “Oso” Ugo Forello, che ha puntato il dito contro un eccessivo dialogo, intrapreso dalle commissioni, con la curatela fallimentare.

L’esponente civico ha poi abbandonato l’aula, come già fatto in precedenza dalla collega di partito Giulia Argiroffi. Quest’ultima, insieme all’intera commissione urbanistica, ha sottoscritto un emendamento, poi approvato, che impone il rispetto di una quota verde nei parcheggi da realizzare nell’area e relativa ad almeno il 5% degli spazi. Una delibera che ha poi avuto il via libera all’unanimità dei presenti. Fatto che consentirà di completare le opere, al momento in stato avanzato ma incomplete. Interventi definiti, da più di un consigliere, come un obbrobbrio, ma necessari ad aumentare le possibilità di vendita del bene (l’asta è andata deserta già in un paio d’occasioni) e, di conseguenza, di potere remunerare gli ex dipendenti in attesa del soddisfacimento delle proprie richieste.

Due anni fà Sala delle Lapidi votò contro

Una delibera che ottiene il via libera a due anni di distanza dal suo respingimento. Era il pomeriggio del 9 febbraio 2021. Al tempo, il Consiglio Comunale lavorava in modalità smart, a causa della seconda ondata di contagi da covid-19. In una Sala delle Lapidi praticamente vuota (erano presenti in aula soltanto in due consiglieri), la delibera fu respinta, con tredici voti favorevoli e tredici astenuti. All’apparenza può sembrare assurdo, ma in fase di voto le astensioni si sommano ai voti contrari, diventandone parte integrante. Fra gli allora “astenuti”, confermati oggi consiglieri comunali, c’erano il capogruppo di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici, l’esponente di “Oso” Ugo Forello e il capogruppo di Progetto Palermo Massimo Giaconia. Si astenne anche l’attuale assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando, al tempo presidente del Consiglio Comunale.

Degli attuali consiglieri comunali, si espressero favorevolmente gli esponenti del PD Rosario Arcoleo e Valentina Chinnici, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo e Concetta Amella, nonchè Ottavio Zacco, unico dell’attuale maggioranza a votare al tempo a favore. Tanti, degli attuali componenti di Sala delle Lapidi, furono assenti al momento della votazione: fra questi Alessandro Anello, Giulia Argiroffi, Marianna Caronia, Sabrina Figuccia, Gianluca Inzerillo, Caterina Meli, Francesco Scarpinato e Giulio Tantillo. Un gruppo, quello degli assenti, a cui si aggiunse l’attuale assessore all’Ambiente Andrea Mineo, allora consigliere comunale.

Le polemiche e un’amara risata

Una seduta, quella del 9 febbraio 2021, contraddistinta, durante la votazione dell’atto, da un episodio decisamente spiacevole. Qualcuno presente alla votazione in Consiglio infatti, si lasciò andare ad una fragorosa risata esclamando l’affermazione ‘muriu’ (è morto in dialetto palermitano), probabilmente riferendosi alla delibera in oggetto di votazione. Ad un anno di distanza da quel voto, i curatori fallimentari scrissero al Consiglio Comunale, cercando di riaccendere l’attenzione della delibera, evidenziando la necessità di una modifica al PRUSST per completare le opere di urbanizzazione ed aumentare quindi le possibilità di riuscire a vendere l’immobile.

Fatto a cui si ricollegano anche le speranze dei 259 dipendenti dell’ex Grande Migliore, che attendono di conseguenza la vendita per potere richiedere quanto dovuto. Speranze rimaste nel vuoto, visto che le sedute di febbraio prima e marzo poi si sono tramutate in un nulla di fatto. A due anni di distanza quindi, la delibera è tornata in Consiglio Comunale, ottenendo il semaforo verde. Fatto che riaccende le speranze per gli ex lavoratori della struttura.