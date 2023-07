“Oltre le aspettative. La presenza del pubblico è stata meravigliosa: non c’è stato un attimo in cui non sia partito un applauso. Il momento clou è stato quando è arrivata la ‘500 con i pezzi siciliani e gli abiti”.































A dirlo è Giuseppe Caminita, organizzatore dell’evento “L’isola del tesori” che a Ustica ha riscosso un indiscutibile successo.

“Sia l’isola che i turisti hanno apprezzato e seguito passo dopo passo tutto quello che è stato fatto ieri sera grazie alla musica, alla danza classica e orientale. L’isola aveva bisogno di un input del genere e ovviamente tutti gli enti che hanno collaborato alla manifestazione hanno partecipato in modo integrante e professionalmente è stato un enorme successo”.

Lo dice Salvo Capizzi, partner dell’evento con la scuola Art Academy la cui direttrice è Teresa Sole. All’interno di questa realtà è stato aperto un piccolo bazar con il loro brand siciliano firmato come Paladini Production e per la sfilata sono stati utilizzati questi capi e altri di un brand che produce coppole siciliane e abbigliamento chiamato Luan.