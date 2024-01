Piace al sindaco di Palermo l’idea della Regione

“La norma proposta dal governo regionale che apre alle grandi firme nei centri storici dei Comuni può rappresentare una svolta per diversi aspetti”. Lo afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. La proposta è arrivata dall’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo. “In primo luogo – sostiene il primo cittadino -, potrà rivitalizzare molte aree delle città siciliane e mi aspetto che l’arrivo di grandi firme, anche internazionali, possa contribuire ad aumentare i livelli occupazionali nell’Isola e i flussi turistici verso le nostre città”.

L’obiettivo

L’obiettivo è inserire in Finanziaria, in discussione all’Ars, una norma apposita. Testo che permetterebbe, nei centri delle grandi città, l’apertura di esercizi commerciali con superfici fino a 600 metri quadrati. Attualmente il limite è 200 metri quadrati. Sarebbero avvantaggiate le grandi catene internazionali. Nei piccoli centri abitati la soglia passerebbe da 150 a 450 metri quadrati. “L’augurio è che la norma possa essere presto votata all’Ars – aggiunge Lagalla – per dare un cambio di marcia alle attività produttive siciliane. Con la certezza che nuove aperture possano convivere con i negozi storici che rappresentano la tradizione dei nostri territori”.

Intanto i saldi imminenti un flop su Palermo

Intanto mentre si pensa ai grandi marchi di lusso gli imminenti saldi invernali a Palermo si preannunciano un flop. Secondo Federconsumatori soltanto il 27% delle famiglie palermitane approfitteranno degli sconti. Questo significa che si prevede un calo degli affari e una spesa al lumicino, per i commercianti venti di crisi sempre più profondi. “Dai dati Istat sull’indice di fiducia dei consumatori – dicono dall’associazione – si evince che è aumentato, per il secondo mese consecutivo, e si è riportato al livello del mese di luglio 2023. Da 103,6 a 106,7. Eppure le previsioni per l’andamento delle vendite per gli imminenti saldi non preludono grandi numeri”.

Troppe promozioni, il black friday ha rotto il mercato

Secondo Pino Lo Bello, presidente di Federconsumatori Palermo, a determinare il calo delle vendite per questi saldi invernali sono le numerose promozioni che si sono susseguite. “In particolare modo – sostiene – il Black Friday, ormai divenute abituali nel periodo pre-natalizio. Le famiglie ne hanno ampiamente approfittato, specialmente per i regali di Natale. Oltretutto, il cambiamento climatico, che ha determinato temperature sopra la media e non proprio invernali, continua a non aiutare a spingere al rialzo le vendite dei capi invernali”.

