Una grandinata si è abbattuta questa mattina a Palermo. La perturbazione che ha reso instabile il tempo nel capoluogo non sembra intenzionata a lasciare la Sicilia ancora per le prossime ore.

Durante la notte il forte vento e poi la pioggia hanno provocato disagi ai residenti e automobilisti. Alberi su strada e diversi allagamenti per strada hanno reso difficile il traffico in dalle prime ore del mattino.

Alcuni alberi sono caduti su strada sulla Palermo Mazara del Vallo nei pressi di Capaci e Isola delle Femmine. Altri in alcune vie della città come in via Bonanno e in via Giovanni D’Austria. Un intervento per lamiere pericolanti a Bagheria (Pa) in via Santa Marina.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo e provincia soprattutto per il forte vento che ha soffiato durante la notte.