Sei pronto a costruire il tuo business green? Dai forma alle tue idee e al tuo futuro sostenibile.

Scopri come trasformare la tua passione per la sostenibilità in un’opportunità imprenditoriale concreta. Il progetto GRECO conclude il suo percorso con un evento dedicato a giovani, professionisti e a tutti coloro che desiderano fare impresa in modo sostenibile.

Incontra figure del settore, partecipa al workshop sartoriale e allo scambio di vestiti.





martedì 23 settembre 2025 alle 16.30

da EPYC – European Palermo Youth Center, Via Pignatelli Aragona 42, Palermo

Prenota il tuo posto: https://forms.gle/fMuzxnk8YMuzHQig9





AGENDA

16.30 – 17.50 | Talk

Scopri come la green economy può diventare la tua nuova opportunità di business.

16.30 – 16.40 | Apertura e presentazione del progetto GRECO – Suzanne Ott, CESIE ETS

16.40 – 17.20 | Resto al Sud 2.0 – Federico Nuzzo, OPTA Consulting

– Come i giovani possono avviare imprese green in Sicilia con agevolazioni? Esempi di progetti green finanziati da resto al Sud.

– Esercizio di stesura di proposta progettuale





17.20 – 17.30 | Erasmus for Young Entrepreneurs – Alice Salerno, CESIE ETS

17.30 – 17.40 | Beautiful Bees – Giorgia Marinelli, CESIE ETS

17.40 – 17.50 | Turismo sostenibile e agricoltura – Aurelia Schera, LAND Impresa Sociale

17.50 – 18.00 | Breve pausa (eventuale)

18.00 – 19.30 | Workshop sartoriale

Workshop di trasformazione vestiti, a cura di Sartoria Sociale.





– Customizzazione di jeans o t-shirt: tagli, cuciture, patch, ricami semplici, stencil, pittura su stoffa.

– Creazione di accessori: borse tote da vecchie t-shirt o jeans, fasce per capelli da tessuti recuperati, bracciali o collane con stoffe intrecciate, bottoni, zip.

19.30 – 20.30 | Swap Party e aperitivo

Networking informale, con cibo locale e scambio di vestiti.

Luogo: EPYC-European Palermo Youth Centre, via Pignatelli Aragona, 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 16:30

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Info:

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI: https://portale.arci.it/preadesione/the-factory/





Link: https://cesie.org/events/greco-opportunita-imprenditoriali-giovani/

