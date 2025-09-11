Sei pronto a costruire il tuo business green? Dai forma alle tue idee e al tuo futuro sostenibile.
Scopri come trasformare la tua passione per la sostenibilità in un’opportunità imprenditoriale concreta. Il progetto GRECO conclude il suo percorso con un evento dedicato a giovani, professionisti e a tutti coloro che desiderano fare impresa in modo sostenibile.
Incontra figure del settore, partecipa al workshop sartoriale e allo scambio di vestiti.
martedì 23 settembre 2025 alle 16.30
da EPYC – European Palermo Youth Center, Via Pignatelli Aragona 42, Palermo
Prenota il tuo posto: https://forms.gle/fMuzxnk8YMuzHQig9
AGENDA
16.30 – 17.50 | Talk
Scopri come la green economy può diventare la tua nuova opportunità di business.
16.30 – 16.40 | Apertura e presentazione del progetto GRECO – Suzanne Ott, CESIE ETS
16.40 – 17.20 | Resto al Sud 2.0 – Federico Nuzzo, OPTA Consulting
– Come i giovani possono avviare imprese green in Sicilia con agevolazioni? Esempi di progetti green finanziati da resto al Sud.
– Esercizio di stesura di proposta progettuale
17.20 – 17.30 | Erasmus for Young Entrepreneurs – Alice Salerno, CESIE ETS
17.30 – 17.40 | Beautiful Bees – Giorgia Marinelli, CESIE ETS
17.40 – 17.50 | Turismo sostenibile e agricoltura – Aurelia Schera, LAND Impresa Sociale
17.50 – 18.00 | Breve pausa (eventuale)
18.00 – 19.30 | Workshop sartoriale
Workshop di trasformazione vestiti, a cura di Sartoria Sociale.
– Customizzazione di jeans o t-shirt: tagli, cuciture, patch, ricami semplici, stencil, pittura su stoffa.
– Creazione di accessori: borse tote da vecchie t-shirt o jeans, fasce per capelli da tessuti recuperati, bracciali o collane con stoffe intrecciate, bottoni, zip.
19.30 – 20.30 | Swap Party e aperitivo
Networking informale, con cibo locale e scambio di vestiti.
Luogo: EPYC-European Palermo Youth Centre, via Pignatelli Aragona, 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Workshop
Data Inizio: 23/09/2025
Data Fine: 23/09/2025
Ora: 16:30
Artista: CESIE ETS
Prezzo: 0.00
Info:
INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI: https://portale.arci.it/preadesione/the-factory/
Link: https://cesie.org/events/greco-opportunita-imprenditoriali-giovani/
