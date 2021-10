Controlli solo a vista per il green pass in aeroporto

Diventa virale il test del videoreporter Antonio Turco

Un problema di tutti gli aeroporti italiani

Mancano le app per i controlli?

Nel giorno della partenza dell’obbligo di green pass per i lavoratori italiani diventa virale sui social network il test fatto dal regista siciliano Antonio Turco sui controlli proprio del green pass in aeroporto.

Il test effettuato da Turco è avvenuto a Palermo ma è bene sottolineare che si tratta di una situazione generalizzata che riguarda quasi tutti gli aeroporti italiani. Quello che emerge è un controllo prevalentemente solo ‘a vista’ del lasciapassare verde di cui bisogna essere dotati per viaggiare in aereo non solo da e per l’estero ma anche all’interno del territorio italiano.

Usato un QR code prelevato da un menu

Per testare i controlli che vengono effettuati Turco, regolarmente vaccinato e munito del corretto green pass, ha prelevato il QR code del menu di un ristorante per poi presentarlo ai controlli come fosse il QR code del green pass. In base alle sue riprese fatte con telecamera nascosta per due volte è bastato sostenere di avere il green pass e mostrare un qualunque QR code per passare tranquillamente i controlli

Il video diventa virale

Postato la sera del 14 ottobre qualche ora prima che scattasse la stretta sull’obbligo di green pass il video è diventato velocemente virale probabilmente anche per effetto della grande attenzione di queste ore proprio al tema dei controlli del green pass, amato e odiato strumento a seconda delle posizioni pro o contro

Controlli a vista

C’è da precisare che i controlli ‘a vista’ sono abbastanza diffusi negli aeroporti italiani e non ci sono da attribuire specifiche responsabilità a Palermo dove è stato girato il video. Ci sono vari problemi da affrontare. Da un lato non si può dotare tutti degli strumenti elettronici per leggere il QR code, dall’altro i controlli richiedono tempo e allungano le code con il rischio di creare assembramenti che sono da evitare. Il traffico aeroportuale, poi, è in aumento e questo rende sempre più difficile effettuare controlli accurati non solo per la sicurezza del volo ma anche per la carta verde

Resta il fatto che, in questo modo, una sia pur minima parte dei controllati potrebbe non essere in regola e sfuggire ai controlli