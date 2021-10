Sono 40 i dipendenti dell’azienda ospedaliera Civico di Cristina Benfratelli a Palermo. Sono senza green pass tre medici, cinque tecnici, una decina di amministrativi e 22 infermieri.

Dalla direzione generale fanno sapere sono in corso i provvedimenti di sospensione dal servizio.

La situazione vaccinati all’Asp di Palermo

L’Asp di Palermo ha sospeso in queste settimane 36 dipendenti che in questi mesi non si sono vaccinati. Altre quattro sospensioni stanno per essere spedite.

Nel frattempo 15 dei dipendenti sospesi hanno inviato la certificazione che sull’avvenuta somministrazione della prima dose. Sono in corso le procedure per revocare la sospensione. Ancora 21 restano quelli che non hanno aderito ancora alla campagna di vaccinazione.

Sono un medico, 5 fisioterapisti, 6 infermieri, 8 amministrativi e un operatore socio sanitario. Visti i numeri ridotti questa mattina con l’obbligo del green pass nei vari ospedali e ambulatori non si sono registrati grossi disservizi.

E’ dello scorso 12 ottobre l’elenco aggiornato delle prime domande più frequenti sui dpcm concernenti il possesso del “green pass”, certificazione che si rende necessaria dalla mezzanotte anche nella generalità degli ambiti lavorativi.