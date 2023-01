Previste 250 assunzioni in tutta Italia

Nuove opportunità di lavoro con Hilton. La grande catena alberghiera è infatti alla ricerca di personale per la nuova stagione, da inserire nelle sue strutture in Italia. Un’occasione d’oro per chi sogna di lavorare in uno dei gruppi alberghieri internazionali più rinomati.

Il Recruiting Day, organizzato da LavoroTurismo, si svolgerà online attraverso dei video-colloqui con i recruiter Hilton, così da permettere a chiunque sia interessato di partecipare senza dover organizzare trasferte.

I posti disponibili

Il gruppo alberghiero conta di inserire complessivamente 250 persone. Circa 40 saranno i profili aperti nei reparti cucina, ristorante, food & beverage, front office, piani e pulizie e bar.

Saranno reclutati sia profili junior, che professionisti qualificati, con contratti a tempo determinato e indeterminato a seconda del profilo e del livello di qualifica.

Si tratta di un’imperdibile opportunità per chi desidera lavorare ad alti livelli e con un contratto stabile, vista l’alta percentuale di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ma anche per chi è alle prime armi, viste le numerose opportunità di stage.

Le sedi

I candidati che avranno superato le selezioni online saranno inseriti nelle 10 strutture del gruppo, nelle città di Roma, Milano, Como, Venezia, Porto Rotondo e Sorrento.

Come candidarsi

Per candidarsi sarà necessario inviare il proprio curriculum vitae tramite il portale dedicato all’evento.

Una volta inviata la candidatura lo staff di LavoroTurismo esaminerà il CV e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico.

A quel punto, se la preselezione avrà avuto un esito positivo, sarà fissato un ulteriore colloquio online con i recruiter di Hilton che si svolgerà l’8 febbraio.

Perchè lavorare in Hilton

Lavorare in Hilton significa entrare a far parte di una realtà internazionale che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato di essere un Great Place to Work, classificandosi costantemente tra i primi dieci ambiti lavorativi in Italia, in Europa e nel mondo.

Hilton è una delle compagnie conosciute per la grande attenzione alla formazione del personale, ai percorsi di carriera e ai benefit dei suoi collaboratori. Un gruppo che mette al centro il cliente, ma anche il lavoro di squadra, la comunicazione, l’innovazione e la passione per l’ospitalità.

Per maggiori informazioni sui profili richiesti visita la pagina dedicata alla selezione.