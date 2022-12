Guardia di Finanza, al via un concorso pubblico per 1410 Allievi Finanzieri

Romina Ferrante di

13/12/2022

La Guardia di Finanza ha indetto un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1410 allievi finanzieri.

Nello specifico, il bando, disponibile sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 95 del 2 dicembre 2022, prevede:

Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.); n. 693 posti per il contingente “ordinario”;

n. 168 posti per il contingente di “mare”, riservati ai volontari delle Forze Armate.

I requisiti

Potranno partecipare al concorso coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della

domanda, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate e del 24° anno di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

Bisognerà inoltre possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai

corsi per il conseguimento della laurea. Per i volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero

congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria

di primo grado.

La selezione

L’iter selettivo si articolerà in:

(questionario a risposta multipla su domande di cultura generale); una prova di efficienza fisica ;

; accertamento idoneità psico-fisica, idoneità attitudinale e idoneità al servizio “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) ”, solo per i candidati che concorrono per i relativi posti;

”, solo per i candidati che concorrono per i relativi posti; una valutazione dei titoli.

Dopo aver superato la selezione i candidati vincitori dovranno seguire un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento. Gli ammessi al percorso formativo, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da un’apposita Commissione esaminatrice, saranno promossi finanzieri e destinati ai vari Reparti in base alle esigenze organiche.

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 2 gennaio 2023, tramite la piattaforma “Concorsi” della Guardia di Finanza, dopo essersi autenticati tramite SPID o CIE.

Per partecipare sarà, inoltre, richiesto il possesso di un indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori informazioni consulta il bando.