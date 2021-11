ZIMMATORE (FENIOF): "SITUAZIONE INSOSTENIBILE"

Gli uomini della Guardia di finanza da questa mattina sono nelle stanze di Palazzo Barone, a Palermo. Gli uffici comunali di via Lincoln, sede del settore pratiche dei servizi cimiteriali, sono stati al centro di alcune polemiche relative alla mancanza di personale.

A richiedere l’intervento delle fiamme gialle sono stati alcuni cittadini, in attesa dei documenti per potere seppellire il proprio caro. Ma, in assenza dei dirigenti competenti, ciò non è stato possibile.

Zimmatore (Feniof): “Situazione insostenibile”

A segnalare il caos all’interno degli uffici è Eugenio Zimmatore, presidente della Feniof. “Mancano gli impiegati per disbrigare le pratiche di tumulazione. Situazione che già si è verificata in passato. I finanzieri sono stati allertati da una famiglia, che deve seppellire il proprio caro. Le fiamme gialle hanno fatto le proprie verifiche, hanno redatto il proprio rapporto e sono andati via”.

Lo stesso Zimmatore è stato uno dei protagonisti del vertice in Prefettura, di qualche settimana fa. Riunione nella quale si è discusso proprio della mancanza di personale all’interno degli uffici di Palazzo Barone. “Abbiamo allertato della situazione il Prefetto, l’assessore Sala e la dottoressa Rimedio. Ma così la situazione è insostenibile”.

Il caos amministrativo continua

Un quadro decisamente deficitario quello degli uffici di Palazzo Barone. Una situazione che si complica nei weekend, quando il personale a disposizione è ancora più ridotto se non del tutto assente. Caos che proprio la Feniof aveva segnalato nelle scorse settimane, tanto da indire una protesta manifestata nel blocco dei trasferimenti dal cimitero dei Rotoli a quello di Sant’Orsola.

Uno stallo sbloccato dall’intermediazione del Prefetto Giuseppe Forlani, alla presenza dell’assessore ai Servizi Cimiteriali Antonino Sala. Ed è proprio l’esponente della Giunta Orlando ad aver fornito delle soluzioni all’impasse che si era generato, ovvero personale polivalente ed informatizzazione di alcuni servizi. Ma la vera panacea di tutti i mali è chiaramente l’assunzione di nuovo personale. Operazione che si rende decisamente urgente, vista anche la contingente emergenza cimiteriali in atto nel capoluogo siciliano.