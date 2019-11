Guasti ai serbatoi e perdite, sospensione idrica in alcuni quartieri di Palermo

11/11/2019

Sospensione idrica in alcune zone di Palermo dal centro Storico a Sferracavallo. È l’Amap che informa riguardo a possibili disservizi legati ad alcuni lavori di manutenzione al serbatoio San Ciro in programma dal 12 al 22 novembre. nelle zone del Centro Storico, Oreto Stazione e Brancaccio-Setteccanoli. Nella zona Brancaccio-Setteccanoli, dove l’erogazione si ripete a giorni alterni, si potrà anche verificare, l’inizio dell’erogazione, con un certo anticipo rispetto ai tempi previsti. L’erogazione idrica tornerà a normalizzarsi al termine dell’intervento di manutenzione. L’Amap informa inoltre che, a causa di una perdita idrica in via Amorello, angolo Scalo di Sferracavallo è stata costretta a sospendere l’erogazione idrica. I lavori sono già in programmazione e l’erogazione verrà ripristinata in seguito all’eliminazione della perdita. Per eventuali informazioni si potranno contattare i seguenti numeri: 091/279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

