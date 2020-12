La nota dell'Amap

Disagi e rubinetto a secco anche a Carini, in provincia di Palermo, per i guasto ad un pozzo. L’Amap informa che, a seguito del fermo impianto del pozzo Saraceno e di un un guasto al pozzo Gallina, per i quali sono state già avviate le attività di verifica e di intervento, oggi e nella giornata di domani si verificheranno dei disservizi nell’erogazione alle utenze idriche.

In particolare, i disagi riguarderanno il circuito “Via Roma”, comprendente la Via Roma, C.so Garibaldi, Piazza Duomo, C.so Umberto, Via Ondes e zone limitrofe, il circuito “Via Rosolino Pilo – parte Alta”, comprendente la Via R. Pilo (tratto tra via Ondes e via Bellini), Via Passo d’acqua, Via Monte Cuccio, Via Appennini e zone limitrofe e il circuito “Via Fiume Falco e Provinciale Montelepre”, comprendente la Via Francesco Cangialosi (tratto tra via Passo d’acqua e Via Fiume Falco), Via Passo d’Acqua (tratto tra Via F. Cangialosi e via Adamello), Contrada Acqua Canale, Contrada Erbe Bianche e zone limitrofe esterne al centro abitato.

Domani l’erogazione avrà delle criticità nel circuito “Via Rosolino Pilo – parte bassa”, comprendente la Via Badalamenti, Via Curreri, Via Dante, via Misseri, Via Rione Sofia, Via San Giuseppe e zone limitrofe, nel crcuito “Via Rosolino Pilo – parte Alta”, comprendente la Via R. Pilo (tratto tra via Ondes e via Bellini), Via Passo d’acqua, Via Monte Cuccio, Via Appennini e zone limitrofe e nel circuito “Via Fiume Falco e Provinciale Montelepre”, comprendente la Via Francesco Cangialosi (tratto tra via Passo d’acqua e Via Fiume Falco), Via Passo d’Acqua (tratto tra Via F. Cangialosi e via Adamello), Contrada Acqua Canale, Contrada Erbe Bianche e zone limitrofe esterne al centro abitato. “La normale erogazione idrica – dice Amap – sarà ripristinata nelle ventiquattrore successive alla conclusione degli interventi ai pozzi Saraceno e Gallina, già in corso di esecuzione”.

Si ferma il potabilizzatore dell’acqua che proviene dall’invaso Poma, la zona Nord di Palermo e alcuni comuni palermitani restano a secco. Il disservizio a causa delle piogge che hanno aumentato i livelli di torbidità dell’acqua presente nell’invaso Poma, a Partinico.

A causa delle condizioni del maltempo, infatti, ieri l’Amap ha verificato un notevole aumento della torbidità delle acque prelevate dall’invaso Poma che ha determinato il conseguente fermo dell’Impianto di potabilizzazione Cicala. L’azienda adesso annuncia possibili disservizi. In particolare una forte riduzione delle pressioni in rete, fino all’interruzione dell’erogazione idrica, in tutti i comuni della fascia costiera occidentale alimentati dall’acquedotto Jato: Balestrate e Trappeto (zone esterne), Terrasini e Cinisi (reti non gestite da Amap), Carini (zone C.so Italia e S. Anna), Capaci e Isola delle Femmine, e nella rete idrica del Comune di Palermo, in particolar modo nei distretti della zona Nord e nei distretti pedemontani: Villagrazia, Boccadifalco (zona bassa), Rocca, Borgonuovo.