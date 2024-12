Tutti i dettagli

Interrotta l’erogazione idrica per un guasto nel comune di Cerda (Palermo). Lo comunica l’Amap la società che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in diversi comuni della provincia. La causa le avverse condizioni meteo della scorsa notte che hanno determinato un problema all’impianto di sollevamento di contrada Burgitabus con la conseguente interruzione dell’approvvigionamento delle risorse idriche ai serbatoi comunali.

Le parole della società

“Il personale tecnico – dicono dalla società – ha già eliminato l’anomalia ripristinando le regolari condizioni di funzionamento dell’impianto e riattivando il sistema di approvvigionamento. Già dalla mattinata di domani, salvo imprevisti, sarà riattivato il servizio di erogazione alle utenze cittadine secondo la vigente turnazione”.

Rimodulato il servizio dell’erogazione, al via la nuova turnazione

Inoltre Amap informa che per fare fronte a sopravvenute esigenze tecnico operative inerenti alla gestione d’emergenza degli acquedotti comunali, a partire dai primi giorni di dicembre sarà attuata una rimodulazione del servizio di erogazione alle utenze di Chiusa Sclafani secondo una nuova turnazione.

Essa continua a prevedere una sola giornata di interruzione del servizio (sabato o domenica), per consentire l’accumulo ai serbatoi della risorsa idrica da destinare alla cittadinanza nei giorni di erogazione. La turnazione, che per l’eccezionalità degli eventi di crisi che si stanno affrontando riveste anche carattere sperimentale, potrà essere suscettibile di eventuali modifiche in relazione alle attività di monitoraggio del servizio di erogazione e alla disponibilità delle riserve idriche accumulate ai serbatoi comunali.

La rimodulazione, condivisa con la stessa Amministrazione Comunale, permetterà di incrementare a due giorni a settimana il servizio di erogazione nei due distretti del centro urbano. Nei restanti tre giorni della settimana continuerà ad essere attuata l’interruzione del servizio per consentire l’accumulo ai serbatoi della risorsa idrica da destinare alla cittadinanza nei giorni di erogazione.

Like this: Like Loading...