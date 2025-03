Mattinata difficile per i pendolari palermitani. I passeggeri della metropolitana hanno subìto una ritardo fino a 30 minuti a causa di un inconveniente tecnico sulla linea Palermo Notarbartolo e Palermo Reale Orleans. Il problema, segnalato sulla piattaforma “Infomobilità” di Trenitalia, ha provocato rallentamenti, soppressioni e deviazioni di percorso su diverse tratte.

Disagi a partire dalle prime ore del mattino

La situazione è precipitata a partire dalle 8.10, quando le corse hanno iniziato a subire ritardi fino a 20 minuti. L’ultima comunicazione ufficiale delle 9.15 ha confermato che i treni regionali avrebbero potuto subire ulteriori limitazioni. Il primo treno cancellato, in partenza da Palermo Centrale alle 7.42, ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto l’intero sistema ferroviario urbano, creando disagi anche per chi si muove verso le zona universitaria.

In un primo momento, Rete Ferroviaria Italiana ha confermato l’inconveniente e la necessità di riprogrammare il servizio per garantire il trasporto dei passeggeri. Nel frattempo, gli utenti hanno potuto verificare gli aggiornamenti in tempo reale e le soluzioni alternative attraverso la piattaforma ufficiale.

“Il problema è stato risolto, ci scusiamo per i disagi”

Nel giro di poche ore l’intera mobilità ferroviaria è tornata alla normalità come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana. “Nelle prime ore del mattino si è riscontrato un problema all’infrastruttura sulla rete Palermo Notarbartolo e Palermo Reale Orleans – hanno dichiarato – Il problema è stato risolto. Ci scusiamo per i disagi creati ai passeggeri”.

Sul sito risulta l’aggiornamento registrato intorno alle 10.20: “Sulla linea Palermo – Punta Raisi – Giachery la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo un inconveniente tecnico sulla linea tra Palermo Notarbartolo e Palermo Reale Orleans. Effetti sulla mobilità: i treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 30 minuti e limitazioni di percorso”.

La Metro arriva nel centro di Palermo

Non è ancora tempo di tagliare il nastro alla fermata Politeama ma c’è una buona notizia. Dalle immagini esclusive raccolte, pare che la fermata più attesa dai palermitani non sia più del tutto un cantiere ma che abbia finalmente le sembianze di una stazione. Ci sono le rampe di scale, anche quelle mobili, e iniziano a figurare quelli che saranno i muretti a protezione delle stesse.

Durante l’inaugurazione della fermata Libertà, avvenuta lo scorso ottobre, Dario Lo Bosco, presidente di RFI, aveva annunciato che il completamento del primo lotto dell’anello ferroviario, che comprende le stazioni Politeama e Porto, sarà ultimato per settembre 2025. Per quanto riguarda la seconda tranche, che prevede la costruzione della stazione Turrisi Colonna, sarà necessario attendere fino al 2028.