E’ una tappa fondamentale per i viaggiatori da e verso Palermo. La stazione Notarbartolo si presenta sempre più moderna e i lavori sono già stati in gran parte ultimati. Dopo le immagini esclusive del cantiere della fermata Politeama, vi mostriamo un’altra tappa fondamentale.

Vetrate, pavimentazioni e illuminazione a led sono gli elementi che catturano l’attenzione degli avventori. Un ampio spazio impreziosito con panchine accompagnate da un tocco di verde e da una passerella che collega piazza Boiardo a via Umberto Giordano. Per vedere ultimati i lavori ci sarà ancora da attendere ma gli interventi principali sono stati completati, come illustrato dalle immagini.











La stazione Notarbartolo e il “Genio Express” che arriva all’aeroporto

La sua progettazione ebbe inizio negli anni ’30, durante il regime fascista, periodo in cui si avviò il progetto per una nuova circonvallazione che prevedeva la costruzione di una stazione interrata, Notarbartolo.

La stazione Notarbartolo oggi è un elemento cruciale nel sistema di trasporto ferroviario della città, funge da intersezione per le due principali linee del servizio metropolitano: il passante ferroviario e l’anello ferroviario.

A giugno 2023 l’attivazione del Genio Express ha permesso di velocizzare i collegamenti tra la stazione Centrale e l’aeroporto Falcone-Borsellino con la fermata intermedia a Notarbartolo. La peculiarità del servizio è di garantire una connessione diretta tra città e aeroporto facilitando gli spostamenti di palermitani e turisti.

Tra i principali collegamenti con Notarbartolo, la fermata Politeama

E’ grande l’attesa per il completamento dei lavori della fermata Politeama, punto di snodo principale per i cittadini. Dalle immagini raccolte, pare che la fermata più attesa dai palermitani non sia più del tutto un cantiere ma che abbia finalmente le sembianze di una stazione. Ci sono le rampe di scale, anche quelle mobili, e iniziano a figurare quelli che saranno i muretti a protezione delle stesse. I lavori verranno completati entro settembre 2025 così come per la fermata Porto.

Aperta la fermata “Libertà” ad ottobre

“L’attivazione della fermata Libertà in viale Lazio, è un passo in avanti verso il completamento dell’anello ferroviario a Palermo. Procedono anche i lavori sul resto della linea che consentiranno, entro la prossima estate, di inaugurare le fermate Porto e Politeama. Il trasporto su ferro si conferma per gli utenti un servizio fondamentale che il governo Schifani è impegnato a sostenere e potenziare, puntando alla crescita della qualità della mobilità urbana ed extraurbana”. Si era espresso così l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, in merito alla notizia dell’apertura da parte di Rfi di una nuova fermata lungo la linea metropolitana di Palermo, che collega Notarbartolo con Giachery.