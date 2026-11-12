È durata appena ventiquattr’ore la tregua per i cacciatori siciliani. Dopo il via libera arrivato con il decreto firmato lunedì 9 novembre dall’assessorato regionale all’Agricoltura, il Tar Sicilia – sezione di Palermo ha nuovamente bloccato tutto. Con un decreto presidenziale cautelare, i giudici amministrativi hanno infatti sospeso l’efficacia del nuovo calendario venatorio 2026/2027, riportando immediatamente lo stop sull’intero territorio regionale.

La replica di Sammartino: “Chiederemo la revoca”

La notizia del nuovo blocco ha provocato l’immediata e dura reazione dell’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che annuncia ricorso per ribaltare la decisione.

“Da qualche ora l’amministrazione regionale ha appreso di una decisione del Tar Sicilia di sospensione dell’efficacia del nuovo calendario venatorio adottato il 9 novembre – dichiara Sammartino –. Il decreto del presidente del Tar è stato adottato senza alcun previo contraddittorio con l’amministrazione, seppur nel pieno rispetto delle facoltà concesse dal codice di procedura amministrativa. L’amministrazione regionale intende chiedere la revoca del decreto in ragione delle argomentazioni giuridiche e tecnico-scientifiche che sorreggono l’emanazione del nuovo calendario”.

Il nodo dei dati Ispra e delle aree cacciabili

Il nuovo provvedimento regionale (decreto assessoriale n. 282/Gab) era stato varato proprio per superare la precedente sentenza di stop (la n. 2953/2026), facendo leva sul parere positivo dell’Ispra. Un punto su cui l’assessore torna a battere con forza.

“La Regione intende condurre in tutte le sedi competenti la giusta battaglia per il legittimo esercizio della caccia nel pieno rispetto dei livelli minimi di tutela della fauna – prosegue Sammartino –. Non serve l’attualità di alcun piano faunistico venatorio, ma molto più semplicemente l’attualità dei dati tecnici sullo stato di consistenza e di conservazione delle specie cacciabili, dati condivisi da ultimo con l’Ispra”.

L’esponente della giunta sottolinea inoltre che la legge nazionale non impone di inserire il numero di capi abbattibili nel Piano faunistico, ma solo nel calendario, e ricorda che l’ultimo testo ha ridotto ulteriormente le aree cacciabili rispetto al passato.

La linea regionale: “Sul principio di precauzione nessuna prova di pericolo”

Nel mirino dell’assessorato finisce anche l’applicazione del principio di precauzione, utilizzato per fermare le doppiette.

“L’amministrazione ritiene che il principio di precauzione non debba e non possa essere chiamato in causa in astratto, circostanza che paralizzerebbe qualsiasi attività amministrativa, ma necessiti di indizi concreti e puntuali di pericoli immediati per la fauna – aggiunge l’assessore –. Di tali pericoli non vi è traccia, né nel parere Ispra, da ultimo positivo, né negli atti delle associazioni ricorrenti, né nelle decisioni del Tar. Esistono invece dati precisi e attuali che l’attività venatoria, con tutte le limitazioni imposte dall’ultimo calendario, non può in alcun modo arrecare danno alla fauna”.

La linea della Regione: “Difenderemo le nostre prerogative”

La partita, dunque, si sposta nuovamente nelle aule di giustizia amministrativa, dove Palazzo d’Orleans depositerà a stretto giro le proprie memorie difensive.

“Chiederemo al Tar di rivedere la propria decisione alla luce della lettura degli atti e delle difese che non è stato possibile sottoporre al Tribunale – conclude Sammartino –. La Regione non intende prevaricare alcun potere, né eludere alcuna decisione dei Tribunali della Repubblica; rivendica, però, il diritto di individuare essa il punto di equilibrio fra la tutela di diversi e contrapposti interessi alla luce di precisi dati tecnici che essa possiede ed altri non hanno mai elaborato”.