Guida Michelin 2027, il Charleston di Giovanni Solofra conquista la stella: è l’unica novità in Sicilia

Walter Giannò di

12/11/2026

Palermo ha un nuovo ristorante stellato. Charleston by Giovanni Solofra entra nella Guida Michelin Italia 2027 con una stella ed è l’unica novità siciliana dell’edizione presentata oggi, giovedì 12 novembre, al Teatro Municipale di Piacenza. Per il locale palermitano non è l’unico riconoscimento della giornata: il Charleston è anche tra i cinque ristoranti che hanno ricevuto il Premio Passion Dessert.

Nell’elenco delle «novità stellate» pubblicato dalla Guida Michelin, il Charleston compare tra le 24 insegne che conquistano la prima stella. Nella lista completa di questa edizione è l’unico ristorante dell’isola segnato con la lettera «N», quella che indica le nuove entrate.

Il premio per la pasticceria

Il Premio Passion Dessert è «dedicato ai ristoranti in cui la pasticceria ha raggiunto livelli d’eccellenza». Insieme al Charleston, quest’anno è andato a Verso Capitaneo a Milano, Orma Roma, Quid a Roma e Lorelei a Sorrento.

La mappa delle stelle in Sicilia

Con il nuovo ingresso, i ristoranti stellati dell’isola sono 22. Restano invariate le quattro insegne con due stelle: I Tenerumi a Vulcano, La Madia a Licata, Duomo a Ragusa e St. George by Heinz Beck a Taormina.

Le insegne con una stella sono 18. Taormina resta la località con più insegne, quattro: La Capinera, Otto Geleng, Vineria Modì e Principe Cerami. A Palermo il Charleston si affianca al Mec Restaurant, mentre Bagheria conferma Līmū e I Pupi e Catania Coria e Sapio. Completano l’elenco Zash ad Archi, Shalai a Linguaglossa, Signum a Malfa, Votavota a Marina di Ragusa, Crocifisso a Noto, Locanda Don Serafino a Ragusa, Cortile Spirito Santo a Siracusa e Il Bavaglino a Terrasini.

La settimana scorsa la Guida aveva già annunciato le 37 nuove insegne Bib Gourmand, il riconoscimento per i locali con un buon rapporto tra qualità e prezzo. Tra queste ci sono due siciliane: l’Osteria Mercede a Palermo e la Trattoria da Pina di Maniaci a Vulcano.

Le novità in Italia

La 72ª edizione della Guida conta quasi 2.000 ristoranti selezionati e circa 150 nuovi ingressi. Le nuove due stelle sono tre: Pascucci al Porticciolo a Fiumicino, Orma Roma e Al Gatto Verde a Modena. Le liste complete sono consultabili sul sito ufficiale della Guida Michelin.