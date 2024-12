E’ stato detto “Sì” al Palermo Christmas Village. Doveva essere un giorno qualunque, invece per una ragazza di Palermo, il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo (attualmente allestito come villaggio natalizio) ha fatto da cornice per una proposta di matrimonio che l’ha riguardata personalmente. Durante uno degli spettacoli, la giovane donna è stata chiamata al centro della pista dove il suo lui si sarebbe inginocchiato chiedendole la mano. Tra applausi e commozione, la giovane ha detto “Sì”.

La proposta di matrimonio

Proprio durante lo spettacolo degli elfi danzanti, un giovane innamorato ha deciso di fare il grande passo e chiedere alla sua dolce metà di sposarlo, regalando ai presenti un momento emozionante.

In un primo momento, gli spettatori, rapiti dalla performance degli elfi, non si aspettavano di assistere ad una proposta di matrimonio così toccante. Al culmine dello spettacolo, la giovane donna è stata invitata ad unirsi al centro della pista, sotto l’albero di Natale, diventando così la protagonista di un’esibizione che si sarebbe trasformata in un ricordo indelebile.

Dopo un ballo tra i due, la musica si è fermata e il fidanzato si è inginocchiato davanti a lei. Successivamente l’emozione è esplosa tra il pubblico regalando ai futuri sposi un abbraccio carico di amore.

Il ritorno, l’abbraccio e l’anello, la romantica proposta di matrimonio in aeroporto

Un altro episodio analogo è avvenuto nel 2022. Ci sono tanti modi per fare una proposta di matrimonio. Da sempre ci si ingegna per escogitare un modo più o meno originale, romantico e sorprendente di chiedere la mano della propria amata.

Oggi all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, tra la sorpresa generale di chi stava nell’aerostazione, è andata in scena una inusuale richiesta di matrimonio. Lei è appena tornata dal suo viaggio, lui l’accoglie con un bouquet un energico abbraccio e poi si inginocchia porgendo l’anello per la più classica proposta. Attorno anche un cartellone in bella vista con il disegno stilizzato di una coppia di sposini a sugellare l’intenzione del giovane innamorato con la scritta “Mi vuoi sposare?”.

L’abbraccio ulteriore ed il bacio sembrerebbero suggerire che tale proposta sia andata a buon fine tra gli applausi di chi ha assistito alla scena. Restano soltanto i dettagli per l’organizzazione delle nozze. Ma questa è un’altra storia.

A Borgovecchio, fuochi d’artificio fontane e mega busta

Pochi giorni fa, a Borgovecchio proposta di matrimonio in stile “C’è posta per te”. Un intero rione del capoluogo siciliano si è mobilitato per assistere alla plateale proposta di matrimonio organizzata da un ragazzo che ha deciso di chiedere la mano della sua fidanzata in un modo indimenticabile. Una grande busta che si apre con una chiave in mano a lei, poi la scritta fatta con led bianchi: “Mi vuoi sposare”, il tutto condito da fuochi d’artificio e fontane di fuoco. Insomma, l’ha pensata davvero in grande il giovane palermitano “romanticone”.

Così una calda serata d’estate palermitana viene interrotta dalla proposta di matrimonio con tanto di musica neo melodica. Siamo al Borgo Vecchio, storico quartiere di Palermo tra il porto e il Teatro Politeama. Sulle note di “Ci sto cu te” del cantante Natale Galletta, arriva una ragazza bendata. Sono decine le persone, tra familiari, amici, e conoscenti, che assistono alla “commovente” scena. Alla giovane viene tolta la benda e grande è lo stupore. Ai suoi occhi compare una mega busta bianca chiusa con un lucchetto. Qualcuno le consegna una grande chiave bianca. Partono le fontane di fuoco.

La giovane emozionatissima apre la busta che viene giù in stile “C’è posta per te” di Maria De Filippi. Compare la grande scritta “Mi vuoi sposare’”. Un grande led che illumina la piazza, e il cuore della giovane palermitana. Compare anche lui, il romantico fidanzato innamorato. Lei dice “Sì” e partono i fuochi d’artificio che abbagliano tutto il rione. Così tra applausi, abbracci e baci si corona il sogno d’amore della coppia.

