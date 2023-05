Il gip ha convalidato l’arresto di Salvatore De Santis, 52 anni, l’uomo che nei giorni scorsi ha accoltellato il vicino di casa in Ruggero Loria a Palermo.

De Santis ha confessato di avere colpito con un coltello ma ha ribadito di essersi difeso perché sarebbe stato aggredito da tre persone e minacciato di morte.

L’aggressore è difeso dall’avvocato Filippo Gallina. C’è un video dove non si vede il ferimento, ma solo De Santis con in tasca un coltello. Le condizioni della vittima restano gravi. Si trova in rianimazione all’ospedale Villa Sofia.

L’arrestato ha spiegato al giudice per le indagini preliminari di essersi armato dopo che la vittima avrebbe minacciato di ammazzarlo, simulando il gesto di premere il grilletto di una pistola.

Ad originare lo scontro le frasi che la moglie del ferito, le cui condizioni restano critiche, avrebbe rivolto alla figlia di De Santis. Un complimento o parole di scherno come dice l’indagato?

Non sarebbe stata la prima volta che venivano proferite frasi offensive. De Santis ha anche spiegato di essere in cura psichiatrica da quando, alcuni anni, subì un’aggressione.