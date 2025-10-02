Fra successi e novità, un album dedicato alla festa del 31 ottobre e un live tour entusiasmante

Anche quest’anno Lucilla scende dal sole per festeggiare Halloween, ricorrenza che ormai in Italia rappresenta uno dei momenti più attesi dai bambini. Lo fa con “Halloween con Lucilla”: il nuovo disco lanciato dal brano “Zombie (Yuppy Yuppy)”, e il tour nei teatri, che farà tappa in Sicilia per tre appuntamenti che si preannunciano travolgenti: venerdì 10 ottobre ore 17.00 al Teatro Duemila di Ragusa, sabato 11 ottobre ore 17.00 al Teatro Golden di Palermo e domenica 12 ottobre ore 17.30 al Teatro Metropolitan di Catania. Prodotto da Alman kids/Alman Music, il live è curato da Proartist Management. Biglietti disponibili al link https://www.lucillakids.com/#Gli-Show.





La fatina del sole, divenuta popolare soprattutto attraverso YouTube, dove i video delle sue canzoni hanno ormai superato il miliardo di visualizzazioni, raccoglie in un unico album tutti i suoi maggiori successi legati alla festa del 31 ottobre e tante nuovi pezzi inediti. Con streghe, zombie, lupi mannari e tantissime altre mostruose creature, tutte le tracce sono pensate per divertire, non impaurendo oltremodo i più piccoli. Al contrario, invece, vorrebbero aiutare i bambini a confrontarsi senza troppo timore con la paura, stato d’animo che la festa di Halloween tende a rendere tanto spaventoso quanto affascinante.

Il 14 ottobre, sul canale YouTube di Lucilla, sarà presentato il video della focus track “Zombie (Yuppy Yuppy)” girato insieme alle ballerine del piccolo corpo di ballo “Alman Kids Crew”. Il brano fa parte del disco “Halloween con Lucilla”. Prodotto e realizzato da Alberto Mantovani per l’etichetta Alman Kids, è stato registrato al “ExCantine Recording Studio”, e mixato e masterizzato presso “Alman Project Studio”, entrambi ad Imola (BO).





L’artista più seguita e ascoltata dai bambini sulle piattaforme digitali a partire da Amazon Music e Spotify, inoltre, dal 4 ottobre sarà in tour nei teatri di alcune delle principali città italiane con il suo nuovo e coinvolgente live dedicato ad Halloween. Con una scenografia mozzafiato fra luci, colori, ledwall e animazioni, lo spettacolo vedrà sul palco Lucilla, accompagnata dalle sue immancabili ballerine, esibirsi nel repertorio più entusiasmante. “Halloween è già”, “Fumo nero sale su”, “Il cha cha cha di Halloween” sono solo alcune delle canzoni, rese celebri attraverso il web, che la fatina del sole canterà e ballerà rendendo lo show un evento magico che trasporterà i più piccoli in un mondo di divertimento e sorprese.

Un’esperienza indimenticabile dove l’invito di Lucilla è quello di sconfiggere la paura cercando di conoscere sempre meglio ciò che ci spaventa. E allora siete tutti pronti? Bu!

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:00

Artista: Lucilla

Prezzo: 24.00

