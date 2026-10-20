I Carabinieri delle Stazioni di Santa Flavia e Ficarazzi hanno arrestato due giovani di 27 e 30 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 115 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e circa 2.000 euro in contanti.

Gli interventi sono scattati dopo una serie di appostamenti promossi dai militari nei pressi delle abitazioni dei due sospettati, dove era stato notato un continuo passaggio di persone. Nel corso dei servizi di osservazione, le forze dell’ordine hanno documentato la cessione di dosi: un cliente è stato fermato e segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore.

Durante la perquisizione nell’abitazione del 27enne a Santa Flavia, i Carabinieri hanno trovato oltre 40 grammi di hashish, in parte già divisi in dosi e in parte ancora da tagliare, oltre al materiale per il confezionamento. A Ficarazzi, a casa del 30enne, il controllo ha portato al sequestro di oltre 75 grammi di hashish (tra panetti e dosi pronte), strumenti per l’imballaggio e 1.860 euro in contanti, considerati guadagno dell’attività illecita.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura diretta da Angelo Vittorio Cavallo, ha convalidato gli arresti e disposto per il 27enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.