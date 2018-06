grande entusiasmo e partecipazione

Domenica 24 giugno alle ore 18.30 il Teatro Massimo si è recato allo Zen per (H)èllozen, concerto che ha visto cinque diverse bande musicali, composte da musicisti di tutte le età, percorrere le piazze e strade del quartiere Zen per poi incontrarsi e suonare insieme in un tripudio di fanfare all’Anfiteatro Insula 3E, adiacente alla Caserma dei Carabinieri.

A intervenire suonando sono state la Fanfara del 12° Battaglione Carabinieri Sicilia, la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri Trapani, la Banda Musicale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Doudou Diouf African Group, la Kids Marching Band del Teatro Massimo e la Massimo Kids Orchestra dirette da Michele De Luca.

Una volta incontratisi all’Anfiteatro Insula 3E i gruppi hanno eseguito tutti insieme un programma di alcune tra le più famose musiche per banda, dall’Inno di Mameli a The Stars and Stripes Forever di John Philip Sousa e Sway di Norman Gimbel.

(fotografie di Franco Lannino)