la prima puntata questa sera su italia 1

Inizia questa sera un nuovo programma Mediaset di intrattenimento, su Italia 1 andrà in onda “Honolulu”

Nel ricco cast di artisti anche il palermitano Ernesto Maria Ponte

Il suo commento: “Questo programma ha tutti gli ingredienti per lasciare il segno”

Risate assicurate, siparietti divertenti, tanta leggerezza. Mediaset ha deciso di puntare sull’intrattenimento lanciando un nuovo show. E’ “Honolulu”, che andrà in onda in prima serata su Italia 1 e promette già di conquistare il pubblico. Il debutto sarà questa sera con la prima puntata.

I conduttori

La trasmissione è prodotta da Colorado Film e da 302 Original Content, mentre la conduzione è stata affidata a una coppia inedita ma che di sicuro saprà riscuotere il successo che merita: Fatima Trotta (storica conduttrice di Made in Sud) e Francesco Mandelli.

Cambio nel palinsesto di Mediaset

Anche per Mediaset la scorsa stagione televisiva, a causa del Covid19, è stata abbastanza complicata. Alcune trasmissioni sono terminate prima del previsto, altre eliminate dal palinsesto. Tra le trasmissioni che non andranno più in onda c’è il celebre show Colorado, il cui posto è stato preso proprio da Honolulu.

Un cast ricco di nomi di successo

Il cast del programma sarà ricco e variegato con numerosi artisti provenienti da tutta Italia e già abituati agli applausi del pubblico: tra loro i PanPers, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini ed il palermitano Ernesto Maria Ponte, bravissimo e poliedrico attore e comico, con esperienza teatrale e televisiva.

Una esperienza importante con artisti affermati

Ponte non nasconde la propria soddisfazione e a BlogSicilia spiega: “Ho trovato un gruppo di lavoro straordinario, costituito da bella gente e bravi artisti. Secondo me questo programma ha tutti gli ingredienti per lasciare il segno, con un cast di seri professionisti della televisione e della comicità nazionale. E poi, aspetto non meno importante, tutta l’Italia è rappresentata: c’è una bella mescolanza di varie armonie e musicalità anche dialettali differenti”.

E ancora: “La tv spesso è fatta di tempi velocissimi, tormentoni e frasi fatte, questo programma darà molta importanza alla parola e al monologo, è come se riprendesse i vecchi ritmi della televisione del passato, con tempi un po’ più lunghi ed un rapporto anche differente con il pubblico”.

Spazio anche alle web star

Presenza importante di Honolulu saranno anche le web star come Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tanti i contributi video esterni realizzati ad hoc, con i Senso Doppio, Marcello Cesena, Peppe e Ciccio.