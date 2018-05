L'incontro

L’assessore del Territorio e dell’Ambiente, Toto Cordaro, ha incontrato questa mattina tutti i capigruppo del comune di Palermo guidati dal presidente del Consiglio, Totò Orlando, e dal vice presidente vicario, Giulio Tantillo.

Oggetto dell’incontro la realizzazione di un hotspot per accogliere 400 migranti in zona San Gabriele, nell’area dello ZEN.

L’incontro si è svolto in uno spirito di grande collaborazione: “Ho apprezzato molto – ha dichiarato l’assessore Cordaro – le argomentazioni fornite da ciascuno dei partecipanti, sia sotto il profilo tecnico che delle motivazioni politiche. Ho già avviato le procedure per la convocazione del Consiglio Regionale dell’Urbanistica che potrà prendere in esame il progetto non appena il Comune di Palermo avrà fatto pervenire in Assessorato la delibera del Consiglio con tutti gli allegati progettuali”.