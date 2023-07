Nasce da un’idea di “Maravigghia Palermo”

Un hub turistico che apre i battenti a Palermo con il marchio inconfondibile della santuzza Santa Rosalia. Un luogo dove il turista può personalizzare il proprio soggiorno a Palermo, guidato direttamente da Santa Rosalia. Sarà lei a dare consigli su cosa visitare, dove mangiare e vivere esperienze autentiche. Si chiama “Maravigghia Cultural & Tourism Hub” ed è l’ambizioso progetto di Maravigghia Palermo. Una giovane realtà nata nel 2020 dall’intuizione di due palermitani, Salvatore Randazzo e Francesco Romano. Azienda che mira a offrire ai propri ospiti un’esperienza autentica in città valorizzando il legame con il territorio.

Si apre il 12 luglio

L’hub di Maravigghia aprirà i battenti giovedì 12 luglio, a pochi giorni dal festino di Santa Rosalia, in via Giovanni Meli, 53. A disposizione un’esclusiva selezione di prodotti locali sino a un’offerta di esperienze turistiche. Il visitatore sarà accompagnato nella scelta delle attività da svolgere durante il proprio soggiorno in città direttamente dall’icona indiscussa di Palermo: Santa Rosalia. Grazie alla start up Upmedia Ai Tech & Robotics e Ai Sicily, l’hub sarà fornito di un totem multimediale. Strumento basato sull’ intelligenza artificiale conversazionale, che avrà le sembianze della Santuzza. Il mondo digitale incontra a tutti gli effetti il settore dell’ospitalità in Sicilia.

Accoglienza “responsabile”

Lo slogan di Maravigghia Palermo è “Responsible Hospitality”, poiché si offre di fare turismo e un’accoglienza in maniera responsabile. Supportando la micro mobilità elettrica e la produzione agroalimentare siciliana, grazie alla partnership con Assapurari, un’associazione culturale no profit che promuove i piccoli produttori locali siciliani.

Partenership di qualità

Asse portante è sempre la cultura, motore fondamentale del turismo, che Maravigghia porta avanti attraverso partnership con guide turistiche abilitate. E grazie anche all’utilizzo gratuito di Travel Mate, un’audio guida digitale attraverso la quale l’ospite potrà scoprire le meraviglie del centro storico di Palermo. Maravigghia Palermo promuove un’etica plastic free e si prende cura del contesto urbano dove si trovano gli appartamenti. Si sostengono associazioni no profit come Retake Palermo, che si dedica alla salvaguardia del decoro urbano, e alla promozione del consumo critico insieme al comitato Addio Pizzo.













