festa a Misilmeri

Apre il primo hub provinciale a Misilmeri

Una struttura di 800 metri quadrati, via stamani alle inoculazioni

A Milazzo i vaccini al centro commerciale, dal 14 maggio

Al via la prenotazione del vaccino per over 50

È stato attivato questa mattina dall’Asp di Palermo il primo hub vaccinale in provincia di Palermo che si trova a Misilmeri. È stato realizzato nei locali dell’area artigianale di via Pellingra. In una struttura di circa 800 metri quadrati sono state installate 5 postazioni per l’anamnesi dei medici ed 8 per l’inoculazione del siero. A regime garantirà 1.000 vaccinazioni al giorno. Sono previsti percorsi separati di entrata e uscita degli utenti dal Centro e aree distinte per tipologia di vaccino.

Il sindaco: “Oggi è una festa”

“Il primo hub vaccinale della provincia dopo quello della Fiera – dice il sindaco di Misilmeri Rizzolo – Siamo orgogliosi del lavoro fatto grazie a una sinergia tra Asp e Protezione Civile. Oggi siamo qui a festeggiare, è un onore per Misilmeri avere un hub. Il nuovo hub è “l’esempio di una sanità che deve articolarsi in modo uniforme sul territorio – secondo Daniela faraoni, direttore generale dell’Asp di Palermo – Un punto di raccolta importante a cui si aggiungeranno Cefalù, Bagheria e altri. Il nostro punto di forza rimangono i medici di famiglia, a loto va il mio ringraziamento Sono le persone che possono coprire in modo capillare tutte le famiglia”.

Intanto in Sicilia prosegue la corsa agli hub, apre il primo in un centro commerciale

Al via primo hub vaccinale dentro un Centro commerciale nella Regione Sicilia al Parco Corolla di Milazzo, nel Messinese. Il secondo che si sta realizzando in ambito regionale. Oggi è stato eseguito un sopralluogo del Commissario emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze che ha pensato di avviare questa iniziativa per accelerare le vaccinazioni in provincia. L’hub sarà pronto per il 14 maggio. Saranno allestiti 10 box per la vaccinazione e 15 per l’anamnesi. Si potranno inoculare centinaia di dosi quotidiane in un ambiente climatizzato anche in piena estate.

Obiettivo 500 vaccinazioni al giorno

“Si tratta di un Centro che, come gli altri si troverà in locali adatti dal punto di vista igienico sanitario, – spiega Firenze – e resterà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 con le prenotazioni per le categorie previste dal piano nazionale, per permettere ai cittadini che fanno shopping o la spesa per casa, nello stesso tempo di fare anche il vaccino. Un modo per agevolare così le famiglie che potranno allo fare acquisti e anche ricevere il vaccino per combattere la pandemia. Una scelta quella di realizzare vaccini nei luoghi di prossimita che sarà particolarmente apprezzata dagli utenti.

Vaccini per fascia d’età 50/59 anni

Al via da venerdì la somministrazione del vaccino Pfizer e Moderna senza prenotazione, fascia d’età 50/59 anni, ma per i soggetti che rientrano nelle patologie di seguito descritte e pubblicate sulla pagina Facebook: commissario area metropolitana Catania. Per sapere se si rientra in una delle categorie indicate si può chiamare il numero verde 800 954 414. Negli hub vaccinali di Catania e Giarre si andrà avanti ad oltranza dalle 8 del mattino alle 20 di sera. “L’obiettivo – spiega il commissario per l’Emergenza Covid, Pino Liberti – è quello di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale e proteggere velocemente i soggetti vulnerabili certificati da un codice di esenzione”. Nel contempo si accelera l’iter per il resto della popolazione. Già da domani sera, attraverso la piattaforma di Poste italiane, i nati dal 1971 in giù, fascia di età 50/59 anni, potranno prenotare la somministrazione del vaccino Astrazeneca, che avverrà a partire da giovedì 13 maggio.