Controtendenza dopo il weekend

Poche persone hanno atteso per seconda dose Pfizer

La Rocca: “Si è innescata la psicosi da AstraZeneca”

Nuovo appello alla vaccinazione

Domani in Sicilia saranno consegnate 25mila dosi

L’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo è rimasto sostanzialmente vuoto, praticamente senza utenti. Pochissime, infatti, le persone che oggi sono andate nel centro per ricevere la dose di vaccino anti-covid. Molti dei presenti hanno atteso pochissimi minuti per la seconda dose di Pfizer.

Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e dirigente generale ad interim del dipartimento regionale delle attività sanitarie e dell’osservatorio epidemiologico, ha sottolineato: “La verità è che si è innescata la psicosi da AstraZeneca perché in Sicilia si sono registrate alcune vittime a causa delle trombosi ma ancora deve essere dimostrato il nesso con la vaccinazione e non va affatto bene. Abbiamo avuto un’eccezionale risposta dall’Open week end appena passato, ma temo che il prossimo fine settimana andrà diversamente, nel senso che non ci sarà tanta gente”.

La Rocca lancia un nuovo appello alla vaccinazione

La Rocca, tuttavia, torna a lanciare un appello ai cittadini a vaccinarsi: “Forse i siciliani non hanno compreso che se non ci vacciniamo tutti subito prima o poi prenderemo il Covid, visti anche i numeri di questi giorni. Dobbiamo prendere esempio dagli inglesi, che hanno fatto AstraZeneca e adesso hanno potuto riaprire tutto. È inutile e controproducente continuare a scappare dal vaccino”.

A rilanciare la possibilità di vaccinazioni a tappeto è il commissario per l’emergenza Covid a Palermo Renato Costa: “Non c’è bisogno di prenotazione, invito i cittadini che sono in target a venire in Fiera, li vacciniamo subito senza la necessità di prenotare. Vaccinarsi è indispensabile”.

Nel weekend c’era stato il boom

E dire che la tre giorni di open day in Sicilia col siero anglo-svedese prodotto a Oxford erano andate bene in Sicilia (oltre 25.000 dosi). Così come nel capoluogo siciliano dove l’hub nell’area dell’ex fiera del Mediterraneo era stata presa – con sorpresa – d’assalto da molti palermitani per aderire all’iniziativa rivolta alle persone tra i 60 e i 79 anni senza controindicazioni all’uso del determinato vaccino e senza prenotazione.

Poste italiane consegna domani 25mila dosi AstraZeneca

Intanto, prosegue il piano di consegne dei vaccini anti-Covid in Sicilia. Il corriere espresso SDA di Poste Italiane provvederà a partire dalla giornata di domani a recapitare sull’Isola ulteriori 25.100 vaccini Astrazeneca.

Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (5.500), Milazzo (3.200), Enna (800), Palermo (6.300), Erice Casa Santa (2.100), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento (2.100) e Caltanissetta (1.300).

Salgono così a oltre 450mila le dosi vaccinali recapitate dai furgoni SDA nei centri dell’Isola dall’inizio delle forniture. Poste Italiane ricorda che i cittadini che rientrano nei target interessati, possono prenotare l’appuntamento per l’inoculazione cinque canali messi attualmente a disposizione dall’azienda: la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il numero verde 800.009.966 (ampliato 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20), i 687 sportelli ATM Postamat, la rete dei portalettere operanti sull’Isola e il nuovo servizio via SMS al numero 339.9903947.