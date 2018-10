L'anniversario

“Sono grato per l’invito ricevuto dal presidente delle Corti Valenciane, Enric Morera, che mi consente di essere qui per festeggiare insieme i 600 anni della fondazione della Generalitat Valenciana”. Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, in visita istituzionale a Valencia, per l’anniversario della fondazione della Generalitat Valenciana, l’insieme delle istituzioni autogovernative della Comunità Valenciana, creata nel 1418.

Il presidente Miccichè è stato ricevuto dal presidente Morera a Palazzo de Las Cortes, Palacio de los Borja, insieme con Gianfranco Ganau, presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Al centro dell’incontro l’Autonomia speciale da cui le tre regioni sono accomunate. “Sono numerose le affinità storico-culturali che ci uniscono – ha detto Miccichè -. Valencia è una regione con uno Statuto fortemente connotato da un’ampia autonomia. Allo stesso modo, la Sicilia, fin dal 1946, gode di uno Statuto speciale, quasi da Stato indipendente. Autonomia che le classi dirigenti devono valorizzare e far diventare propulsore di sviluppo”.

“Abbiamo tanto in comune con Valencia – ha ribadito Miccichè -. Le due regioni devono potere dialogare e stipulare accordi commerciali. Per questo ho piacere di ospitare il presidente Morera a Palazzo dei Normanni per iniziare a gettare le basi di una proficua collaborazione”.