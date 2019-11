a villa niscemi

Approda a Palermo il percorso di promozione artistica dei borghi d’Italia tra Arte e Cultura, intrapreso dall’Associazione “Un’idea per Carini” e che vede come protagonista insieme alle meraviglie artistiche del nostro territorio, l’arte originale dell’artista palermitana Fulvia Pandolfo.

Il successo ottenuto, in occasione della prima esposizione presso il Castello La Grua Talamanca di Carini, nell’agosto 2019, suggella la collaborazione tra l’artista e l’Associazione che, nel comune intento di valorizzare il patrimonio artistico culturale dei borghi d’Italia, hanno questa volta, ottenuto il patrocinio del Comune di Palermo, che ha messo a loro disposizione la Galleria d’Arte “Nicola Scafidi” a Villa Niscemi, per realizzare una nuova personale dell’artista che sarà gratuitamente aperta al pubblico a partire da domani, sabato 30 novembre, fino al 5 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00, tranne la domenica che sarà visitabile dalle 9.30 alle 12.30.

L’arte di Fulvia Pandolfo si rafforza nella sua originalità delle opere realizzate in pirografia e acrilico, e questa volta ci sorprende con la sua personale scelta dei siti da rappresentare, confermando ancora una volta, come la sua sensibilità sia in grado di cogliere ed esaltare il patrimonio di immenso valore artistico che si nasconde, nei meandri di una città come Palermo che, ha ragione d’essere definita Città d’Arte e che, invita a una vera e propria caccia la tesoro per chi voglia visitarla.

Fulvia Pandolfo conduce con le sue opere alla scoperta o più semplicemente rende visibili quei siti che nascondono al loro interno la Storia dell’Arte, per come si è declinata nel nostro Paese, rendendo il nostro territorio un patrimonio mondiale.

Alla mostra saranno esposte le sue rappresentazioni della scalinata e del portone di Palazzo Valguarnera Gangi, l’atrio di Palazzo delle Aquile e Palazzo Tagliavia, ma anche l’atrio di Palazzo Mazzarino e Palazzo Comitini e le Cupole di San Giovanni degli Eremiti.

Non mancheranno neanche le sue opere realizzate ad intarsio che arricchiscono la sua produzione artistica ed esaltano il valore creativo ed unico della sua eccellente manualità e della sua continua ricerca e tensione artistica.