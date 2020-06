Indagini dei carabinieri della stazione di piazza Marina

I cani antidroga Mike e Ron hanno trovato in una palazzina abbandonata alla Vucciria a Palermo della droga nascosta. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni S.D.A. accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento.

I militari della stazione di piazza Marina lo hanno visto entrare nella palazzina. Hanno bloccato l’uomo e trovato in possesso di 200 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione grazie ai cani Ron e Mike, due pastori tedeschi di 6 e 5 anni, i militari hanno trovato 350 grammi di marijuana, 55 grammi di hashish e altri due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e alcune cartucce calibro 9×21.

L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere “Lorusso” di Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. Le cartucce e la droga sono state sequestrate e la droga è stata portato nel laboratorio di analisi del comando provinciale.