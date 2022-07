A chi non è mai capitato di provare a ridimensionare un’immagine per ingrandirla e ritrovarsi a perdere qualità?

Quando si cerca di ingrandire un’immagine nel modo tradizionale, questa probabilmente apparirà sfocata e dall’aspetto poco professionale. Bisogna specificare che un’immagine è composta da migliaia di pixel e, quando si allargano le dimensioni oltre un certo limite, i pixel dell’immagine diventano visibili. Il risultato è un’immagine sgranata e di bassa qualità.

In questo articolo illustreremo come modificare le foto online, in modo da ottenere immagini ad alta risoluzione e senza perdita di qualità.

Cosa si intende per risoluzione di una foto?

Quando si parla di risoluzione di un’immagine, di solito ci si riferisce alla risoluzione in pixel, ovvero al numero di pixel presenti nell’immagine.

Le immagini digitali prodotte dalle nostre fotocamere e dai nostri smartphone sono composte da pixel, per cui sapere quanti pixel sono presenti nella foto ci può dare un’idea del tipo di immagine con cui abbiamo a che fare, nello specifico intendiamo se l’immagine è ad alta o bassa risoluzione.

Come viene rappresentata la risoluzione di un’immagine

La risoluzione dell’immagine è tipicamente espressa in pixel, calcolando la misura dell’immagine sul fianco orizzontale per quello verticale. Quindi, una risoluzione di 6000 x 4000 indica che l’immagine misura 6000 pixel in larghezza e 4000 pixel in altezza. Moltiplicando le due cifre si ottiene il numero dei megapixel. 6000 x 4000 equivale a 24.000.000, che è più comunemente detto come 24 megapixel (MP).

Cosa sono le foto a bassa risoluzione

Per capire come riconoscere le foto ad alta risoluzione, dobbiamo prima spiegare cosa sono le foto a bassa risoluzione. Al giorno d’oggi, per la maggior parte degli usi, un’immagine con un numero di pixel a tre cifre in altezza e in larghezza raramente può essere considerata ad alta risoluzione.

Anche un’immagine che misura 1920 x 1080 pixel, ad esempio, equivale solo a circa 2 megapixel. Queste immagini possono andare bene per un uso sui social media, ma sono comunque di gran lunga inferiori a quelle che le fotocamere e i telefoni di oggi producono come standard.

Cosa sono quindi le foto ad alta risoluzione?

Possiamo dire che un’immagine proveniente direttamente da una fotocamera moderna, scattata con le impostazioni di massima qualità, è in genere considerata di risoluzione sufficientemente elevata per la maggior parte degli scopi che ci possono servire.

Le fotocamere attuali tendono a produrre immagini dai 24 megapixel in su e che contengono informazioni ben superiori ai moderni display di computer e televisori. Alcune fotocamere dispongono addirittura di modalità speciali per la cattura dell’immagine che possono arrivare a realizzare una foto di oltre 150 megapixel.

A livello pratico, possiamo dire quindi che una foto ad alta risoluzione è quell’immagine che può essere visualizzata a monitor e stampata mantenendo una elevata qualità visiva.

Come aumentare la risoluzione di una foto

Cosa succede quindi se abbiamo trovato nel vostro computer vecchie foto che sfiorano la dimensione di un francobollo?

A differenza di qualche anno fa, oggi possiamo sfruttare la potenza di specifiche app per il miglioramento delle foto che sono in grado, grazie all’intelligenza artificiale, di aumentare la risoluzione delle immagini senza comprometterne la qualità.

Il processo di cui stiamo parlando si chiama nel gergo “upscaling” e, grazie all’uso delle reti neurali, permette di ingrandire foto senza perdita di qualità percepibile.

Quali sono le app per migliorare la risoluzione delle foto

È arrivato il momento di esaminare le migliori applicazioni online gratuite per creare immagini ad alta risoluzione direttamente online e in modo totalmente gratuito.

Depositphotos Image Upscaler

L’Upscaler di Depositphotos è un applicativo gratuito basato sull’intelligenza artificiale creato per aumentare la risoluzione delle foto online e migliorare la qualità delle immagini.

Si tratta di un ridimensionatore automatico di immagini che utilizza le reti neurali per modificare le dimensioni delle immagini. Lo strumento di ingrandimento basato sull’intelligenza artificiale è disponibile gratuitamente e analizza milioni di immagini ogni giorno.

Se abbiamo bisogno di ingrandire un’immagine ed aumentarne la risoluzione, basta visitare la pagina it.depositphotos.com/upscaler.html, trascinare l’immagine sulla pagina e il sistema farà tutto in automatico.

ImageUpscaler

ImageUpscaler consente agli utenti di ingrandire le foto fino a 4 volte. Questa soluzione si avvale della tecnologia IA che consente di ingrandire le foto preservandone la qualità e i dettagli originali.

La dimensione massima delle immagini che è possibile elaborare è di 5 MB, mentre la larghezza e l’altezza massime sono di 2500 pixel. Oltre alle foto, lo strumento può elaborare anche illustrazioni.

Deep Image

Deep Image è una app di ingrandimento foto che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’aspetto delle immagini. L’app è disponibile tramite un’applicazione mobile, il che è sicuramente un vantaggio per molti utenti. Oltre a una versione web compatibile con Windows e macOS, lo strumento è disponibile anche su Android e iOS.

Per quanto riguarda l’upscaling, l’applicazione è in grado di ingrandire le immagini fino a 4 volte. Oltre all’ingrandimento, lo strumento può rimuovere il rumore visivo e gli artefatti JPG per far risaltare le immagini mantenendo la qualità originale.

La dimensione massima di upscaling con questa app è di 5000 X 5000 pixel e supporta tutti i principali formati di file, compresi JPG e PNG.

L’unico punto negativo di questo upscaler è che offre una prova gratuita per elaborare un massimo di cinque immagini.

ImgUpscaler

ImgUpscaler è uno strumento gratuito che consente di ingrandire le immagini online e che permette di ingrandire gratuitamente fino a 10 immagini a settimana. È sufficiente visitare il sito web e caricare le immagini che si desidera ingrandire. È possibile eseguire l’upscaling delle immagini una per una o in un gruppo di massimo 10 foto.

L’applicativo supporta immagini JPG, JPEG e PNG. È necessario assicurarsi che le immagini abbiano una dimensione massima di 5 MB e un formato non superiore ai 4000 x 4000 pixel. Quando si esegue l’upscaling, il programma impiega pochissimo tempo per elaborare i file e ingrandirli di 4 volte rispetto alle dimensioni originali.

BigJPG

BigJPG è un sito web per l’upscaling delle immagini che può essere utilizzato gratuitamente. È possibile ingrandire facilmente le immagini di 2x e 4x.

Si possono caricare più immagini e ingrandirle una per una. L’applicativo offre due opzioni di upscaling: una per le foto e una per le illustrazioni. Una funzione particolarmente interessante è la possibilità di ridurre il rumore dell’immagine finale.

Conclusione

Grazie all’intelligenza artificiale oggi è possibile aumentare la risoluzione delle foto in modo impeccabile e senza perdita di qualità. È arrivata quindi l’ora di tirare fuori dall’hard disk le foto di 15 anni fa e ridare loro nuova vita, grazie alle app per migliorare la risoluzione delle foto!