A Casa Minutella lo scandalo dei sottopassi raccontato da Blogsicilia

I sottopassi della vergogna sono stati raccontati dal reporter di Blogsicilia, Pietro Minardi. Ieri, nel corso della puntata di Casa Minutella, le immagini dei sottopassaggi pedonali che attraversano la circonvallazione sono state mandate in onda e mostrate agli ospiti del talk show. Sono intersezioni pedonali che dovrebbero consentire l’attraversamento in sicurezza dei pedoni. Ma sono totalmente abbandonati e devastati. Sugli scalini d’accesso, in alcuni casi, sono cresciute delle erbacce spontanee. Quando si entra per percorrere il tratto coperto, sembra di essere arrivati in un girone infernale.

I sottopassi della vergogna, Tantillo “è colpa dell’amministrazione comunale”

Per il vicepresidente del consiglio comunale di Palermo, Giulio Tantillo, non ci sono dubbi, la responsabilità è dell’attuale amministrazione comunale. “Quando è stato fatto il passaggio di consegne alla nuova amministrazione – spiega l’esponente di Forza Italia – i sottopassi erano in ordine, li abbiamo lasciati addirittura con le telecamere in funzione e il servizio di vigilanza. Avevano tutto”. Secondo la ricostruzione fornita dal vicepresidente Tantillo, il degrado dei sottopassi sarebbe dovuto ad un palese errore nel passaggio di consegne dalla Gesip, fallita nel 2015, alla Reset. Catania ha confermato che tocca all’amministrazione porre rimedio al problema dei sottopassi.

I sottopassi della vergogna, “una discesa agli inferi”

Dal racconto di Minardi, scopriamo lo stato di quei sottopassaggi: “Le scalinate sono dissestate e, in alcuni casi, piene di erba. Più si scende, più la situazione peggiora. All’interno del varco pedonale, ovviamente al buio, vi è il costante abbandono di rifiuti indifferenziati. Spazzatura alla quale si uniscono le continue infiltrazioni d’acqua. Un mix che crea odore nauseabondo, al quale si unisce la costante presenza di insetti, soprattutto nel periodo estivo. In una situazione del genere, chi pensa di passare da quel sottopasso è davvero temerario. Un fatto che si unisce alla totale mancanza di alternative per i disabili, tagliati letteralmente fuori dalla mobilità cittadina nell’asse di viale Regione Siciliana”.

A Casa Minutella, Palermo e i suoi problemi

Alla puntata di Casa Minutella, dedicata al futuro di Palermo, hanno preso parte anche il vice presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, i consiglieri Fabrizio Ferrandelli e Rosario Arcoleo e il giornalista Massimo Pullara. In collegamento dal Quartiere “Medaglie d’Oro” è intervenuto il presidente della IV Circoscrizione, Silvio Moncada. Casa Minutella è in onda ogni martedì e giovedì, in diretta alle 14,45 su Blogsicilia.it, Tempostretto.it e Video Regione, canale 16 del Digitale terrestre.