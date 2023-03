Podismo, domenica 19 marzo con partenza e arrivo a piazza Castelnuovo

Conto alla rovescia per la prima edizione del Trofeo della Legalità Rotary – Memorial Joe Petrosino di podismo che si corre nel cuore di Palermo domenica 19 marzo con partenza ed arrivo da piazza Castelnuovo.

Nomi importanti

Si presenta con l’abito delle grandi occasioni il trofeo. Importanti i nomi degli atleti ai nastri di partenza.

Start list al maschile “pesante” dunque. Molti degli atleti in gara domenica a Palermo, sono stati (protagonisti assoluti) dei campionati italiani di corsa campestre che si sono disputati questo fine settimana a Gubbio.

A cominciare da Osama Zoghlami, bronzo agli europei di Monaco 2022, nei 3000 siepi e domenica 12 marzo, terzo a Gubbio ai tricolori di cross nei 10 km.

Accanto a lui, il gemello Ala Zoghlami, nono nella finale olimpica dei 3000 siepi a Tokyo e neo campione italiano di cross corto, terzo titolo consecutivo, che lo fa arrivare a sette allori assoluti in carriera.

In gara ci sarà anche Antonino Lollo campione italiano in maratona nel 2021 e ancora Federico Sammartino un 2022 concluso con la convocazione nella nazionale azzurra giovanile e protagonista tra gli junior sempre ieri a Gubbio.

Lungo l’elenco: Salvatore Pizzitola, recente vincitore con tanto di primato personale sui 10 km alla StraLicata, Wilson Marquez gioiellino della Siracusatletica (3’46 nei 1550 metri), Fabrizio Vallone atleta nazionale Fisdir, oro ai mondiali del 2021 in Polonia nella distanza dei 10.000 su pista, Diakite Soumaila vincitore della “mezza” alla Maratona di Palermo.

Lista lunga ma vale la pena scorrerla: a Palermo ci saranno anche Vincenzo Agnello, atleta di Misilmeri allenato da Tommaso Ticali, più volte in azzurro e che vanta il tempo di 1h03’24 nella mezza maratona; Mohamed Zerrad già campione italiano nei 1500 metri e vincitore della Corsa della Befana, del gennaio scorso, a Roma, Luca Ursano anch’egli nel giro della nazionale italiana che detiene un record personale sotto i 30′ nei 10 km su strada.

A supporto gli alfieri della società organizzatrice l’Asd Sicilia Running Team, atleti che stanno contribuendo alla crescita esponenziale della società palermitana in campo nazionale: Andrea Lo Nigro, Yassine Metraoui, Daniele Piraino (tra i più forti M40 al mondo), Raphael Yoppi, Alessandro Brancato che vanta un personale in maratona di 2h17’59 e Andrea Palumbo.

Le parole dell’organizzatore

“Gli ultimi giorni per chi organizza sono sempre quelli più difficili – lo afferma Leonardo Lunetto presidente dell’Asd Sicilia Running Team – stiamo predisponendo una manifestazione dove ogni tassello finirà a comporre un meraviglioso puzzle. Ci sono gli atleti élite, ci saranno i master, i bambini, le famiglie, tanti motivi per fare festa. L’evento sportivo si svolgerà proprio nel giorno della ‘Festa del Papà’, affinché sia una giornata di festa e sport per tutti, senza dimenticare la condivisione dei valori della legalità, e l’importanza della memoria”.

Si corre nel ricordo e per la memoria

La manifestazione, organizzata dall’Asd Sicilia Running Team in sinergia con il Rotary Club Palermo, Palermo Est, Palermo Monreale, Palermo Baia dei fenici, Palermo Mondello, Palermo Libertà e in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘‘Joe Petrosino Sicilia’’, Addiopizzo Palermo e l’Asd Scuola Atletica Berradi 091, vuole ricordare la figura del poliziotto italiano naturalizzato statunitense, pioniere nella lotta contro il crimine organizzato, ucciso a colpi di pistola il 12 marzo del 1909 a Palermo, nei pressi di villa Garibaldi a Piazza Marina.

Prima la corsa agonistica, poi la passeggiata con i papà

Due i momenti sportivi più importanti del I Trofeo della Legalità Rotary – Memorial Joe Petrosino: detto della gara podistica che vedrà lo start alle 10.30, tanta attenzione sarà rivolta alla passeggiata ludico motoria denominata “4 passi con papà” aperta ai più piccoli che vedrà coinvolte anche alcune scuole di Palermo, prevista intorno alle 11.30.

Ad “orchestrare” la passeggiata nei suoi aspetti organizzativi, Rachid Berradi ex primatista italiano nella distanza della mezza maratona, da anni impegnato in iniziative volte alla promozione della legalità e al contrasto dell’emarginazione sociale e per questo motivo, nel 2021, insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica.

Il tracciato, partenza e arrivo da piazza Castelnuovo

Campo di gara sarà il cuore di Palermo, partenza (direzione piazza Croci dove è previsto il giro di boa) e arrivo sono previsti a piazza Castelnuovo con gli atleti che dovranno effettuare cinque giri, per un totale di 10 chilometri; il classico “bastone”, veloce e soprattutto omologato Fidal con i tempi che saranno certificati.

Un giro (due chilometri) invece sarà l’impegno per i più piccoli accompagnati da papà, mamma, nonni e magari anche dai propri amici a quattro zampe.

L’evento agonistico sarà anche valido come seconda prova del circuito regionale BioRace che quest’anno spegne venti candeline.

I Trofeo della Legalità – Rotary – Memorial Joe Petrosino

8.30 ritrovo giuria e concorrenti

10.30 partenza gara internazionale e atleti senior/master

11.30 partenza non competitiva “4 passi con papà”

12.15 cerimonia di premiazione.