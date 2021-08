Primo impegno ufficiale dopo Tokyo

Ala e Osama Zoghlami ai nastri di partenza della 28ma edizione

La gara di disputerà domenica 8 agosto per le vie del centro in provincia d’Agrigento

Per i gemelli di Valderice è il primo impegno ufficiale dopo le fatiche olimpiche di Tokyo

Dalla pista dello stadio olimpico di Tokyo alle strade del Trofeo podistico Acsi Città di Ravanusa. I gemelli Ala e Osama Zoghlami saranno ai nastri di partenza della kermesse che si disputerà domenica 8 agosto per la 28ma volta.

Primo impegno ufficiale dopo le Olimpiadi

Per i due siepisti è il primo impegno ufficiale dopo le fatiche olimpiche di Tokyo. Un sogno che è diventato realtà per i gemelli di Valderice, originari della Tunisia, allenati da Gaspare Polizzi.

Per Ala Zoglhami, nono nella finale dei 3000 siepi, si può parlare di impresa: l’infortunio, la ripresa, ed il raggiungimento in extremis del pass per Tokyo (strappato ai campionati italiani di Rovereto) sanno di favola con il lieto fine di una finalissima a cinque cerchi. Epilogo raggiunto al termine una semifinale perfetta, con tanto di primato personale (8’14”06 settima prestazione italiana di sempre) che gli ha aperto le porte del paradiso.

Osama, già qualificato da tempo, quella finale l’ha sfiorata e persa solo per mera sfortuna. Una manciata di centesimi, in una strana e lenta batteria di semifinale, gli hanno negato la gioia della finale con il fratello gemello. Per i fratelli Zoghlami proiettati al futuro, consapevoli della loro forza atletica e mentale e che conoscono bene la parola sacrificio, l’appuntamento è per Parigi 2024, ma da qui ai prossimi tre anni, giurano, ci sarà di che divertirsi.

Si ricomincia dunque da Ravanusa e dal suo trofeo internazionale che anche quest’anno ha riservato una doppia ciliegina sulla torta. Per i gemelli, l’occasione di smaltire le scorie della olimpiade, immergendosi nel calore e nell’affetto di coloro che domenica saranno presenti alla manifestazione.

Due le gare in programma

La manifestazione, organizzata dalla Pro Sport, dall’Acsi Sicilia e sotto l’egida della Fidal, è patrocinata dal Comune di Ravanusa, con in testa il sindaco Carmelo D’Angelo e l’assessore allo Sport Lisa Di Natali. Due le gare in programma: quella di 5 chilometri riservata alle donne e ai master da SM50 a salire e quella di 6 chilometri per tutti gli altri atleti. È probabile però un accorpamento delle due batterie con partenza unica alle ore 19 e percorso di 6 km per tutti.

Gli altri atleti presenti

Confermati i keniani Hosea Kisorio Kimeli (Atletica Virtus Lucca) e Kipruto Koech (Parco Alpi Apuane). Al via anche l’azzurrino della Running Modica Carmelo Cannizzaro e il giovanissimo Soumaila Diakite dell’Atleta Palermo, vincitore, lo scorso maggio, della Maratonina di Terrasini. Pattuglia siciliana di spessore”anche grazie alla presenza dei veterani Geraci, Mangiavillano e del 21enne Domenico Conti.