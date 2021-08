Appuntamento per l'8 agosto

Si corre l’8 agosto il nuovo appuntamento col trofeo podistico

Favoriti i keniani Kimeli, Koshua e Koech

Outsider l’azzurrino Carmelo Cannizzaro e il giovanissimo Soumaila Diakite

Giorni di vigilia per la ventottesima edizione del trofeo podistico Acsi Città di Ravanusa, tradizionale appuntamento internazionale di mezza estate che si correrà nel centro dell’Agrigentino per domenica 8 agosto.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Sport, dall’Acsi Sicilia e sotto l’egida della Fidal, è patrocinata dal Comune di Ravanusa, con in testa il sindaco Carmelo D’Angelo e l’assessore allo Sport Lisa Di Natali.

Due le gare in programma

Come da tradizione, sono due le gare in programma: quella di 5 chilometri riservata alle donne e ai master da SM50 a salire e quella di 6 chilometri per tutti gli altri atleti. È probabile però un accorpamento delle due batterie con partenza unica alle 19 e percorso di 6 km per tutti.

Di prestigio, come sempre, il tasso tecnico della manifestazione con in testa gli atleti africani. Gli organizzatori, inoltre stanno allestendo una start list che come al solito darà spettacolo nelle strade del centro agrigentino.

“Nonostante le difficoltà legate al Covid-19 e la concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo – afferma Totò Balsano presidente regionale dell’Acsi Sicilia – stiamo lavorando per far sì che a Ravanusa, venga rispettata la tradizione che contrappone il meglio dell’atletica Italiana agli atleti africani, in un connubio tra sport e integrazione”.

Gara nazionale Fidal e Fispes

La kermesse oltre ad essere inserita nel calendario nazionale della Fidal sarà valida anche come gara del palinsesto tricolore della Fispes e vedrà alla partenza di 2 atleti paralimpici.

Kimeli, Koshua e Koech uomini da battere

Cominciano a trapelare nomi dei protagonisti della gara di Ravanusa: “pettorali bassi” per i keniani Hosea Kisorio Kimeli e Koshua (Atletica Virtus Lucca) e Kipruto Koech (Parco Alpi Apuane). Al via anche l’azzurrino della Running Modica Carmelo Cannizzaro e il giovanissimo Soumaila Diakite dell’Atleta Palermo, vincitore, lo scorso giugno, della Maratonina di Terrasini.

Pattuglia siciliana di spessore anche grazie alla presenza dei veterani Geraci, Mangiavillano e del 21enne Domenico Conti. Il tutto nell’attesa di sapere chi indosserà il pettorale “numero uno”, ciliegina sulla torta, alla quale ormai gli organizzatori ci hanno abituati.

Tra presente e futuro

Un presente che guarda al futuro, ma che vive anche di un recente passato che negli anni ha visto come testimonial della manifestazione, Salvatore Antibo, due volte campione europeo a Spalato ’90 (5000 e 10000) e argento nei 10000 ai giochi Olimpici di Seoul ’88, l’azzurra Anna Incerti oro nella maratona a Barcellona 2010 e Giorgio Calcaterra, dodici volte sul trono del Passatore.

Un albo d’oro che brilla dei nomi, tra gli altri, di Francesco Bennici, Vincenzo Massimo Modica, Benzon Barus, Paul e Jonas Coech, Giuseppe Gerratana (ultimo italiano a vincere nel 2013) e Feliciene Muithira il ruandese che lo scorso anno vinse a Ravanusa dopo aver sbancato il Giro podistico Internazionale di Castelbuono. La storia recente ci racconta della vittoria del keniano Siteki Stanley Nyachwey, nell’ultima edizione disputata quella del 2019.

Lions Club e Pro Sport Ravanusa

Sarà la vetrina del Trofeo Podistico l’inizio della collaborazione tra Lions Club e Pro Sport Ravanusa che andrà avanti nel tempo con molte iniziative già in cantiere. Domenica il Lions, a fine gara, consegnerà un premio speciale agli atleti paralimpici presenti a Ravanusa.

Il trofeo podistico Acsi Città di Ravanusa, continua a promuovere sempre l’ente di promozione Acsi. La collaborazione tra Direzione Nazionale, Comitato Regionale e organizzazione, ha fatto sì che la gara di Ravanusa continui, nel tempo, a mantenere l’elevato livello tecnico e di promozione che da 28 anni vanno di pari passo.

Granita per tutti a fine gara

Terzo tempo all’insegna del rinfresco e dello spettacolo: subito dopo la gara, ad atleti ed accompagnatori sarà offerto un bicchiere di granita a seguire premiazione.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla manifestazione vanno inviate alla mail caltanissetta@acsi.it